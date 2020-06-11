Dünyanın en pahalı şehri Hong Kong; İstanbul 156'ncı sırada

Yönetim danışmanlığı firması Mercer’ın bu sene 26’ıncısı gerçekleştirilen ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Beş kıtada 209 şehri kapsayan araştırmada 2020 yılında dünyanın en pahalı şehri yine Hong Kong olurken; en ucuz şehir ise Tunus olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 154’üncü sırada yer alan İstanbul, bu yıl listeye 156’ıncı sıradan girdi. İlk 10’da 6 şehir ile yer alan Asya kıtası şehirleri, mobil (expat) çalışanlar için en pahalı şehirler olarak listede yer aldı.

İstanbul’un uluslararası firmaların expat çalışanları için hala cazip bir şehir olduğuna dikkat çeken Mercer Türkiye Bilgi Hizmetleri Lideri Güneş Nalbantoğlu, “İstanbul geçen yıl gerçekleştirdiğimiz araştırmamıza göre yaşam maliyetinde 2 sıra ucuzlayarak 156’ıncı sırada yer aldı. Tüm dünyada etkisini ağır bir şekilde gösteren pandemi, sınır kapanmaları, uçuş iptalleri, karantinalar ve diğer kısa vadeli aksaklıklar sadece mal ve hizmetlerin maliyetini değil, aynı zamanda mobil çalışanların yaşam kalitesini de etkiledi” dedi.

İlk 10’da üç Avrupalı bulunuyor

Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2020 sonuçlarına göre, üç Avrupa şehri en pahalı şehirler arasında ilk 10 sırada yer aldı. 4’üncü sırada yer alan Zürih Avrupa’daki en pahalı şehir unvanını korurken, geçtiğimiz yıla göre 4’er basamak yükselen Bern 8’inci, Cenevre ise 9’uncu sırada yer aldı. Avrupa şehirlerinin çoğundaki düşük fiyat artışlarına karşın, euronun ABD doları karşısında zayıflamasıyla Avrupa şehirleri listede geriledi. Bölgedeki şehirlerden Milano 47’inci, Paris 50’inci ve Frankfurt 76’ıncı sırada yer aldı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı, güçlü yerel para birimini etkilemedi ve tüm büyük küresel para birimlerine karşı değer kazandı. Bununla beraber Londra 19’uncu, Birmingham 129’uncu ve Belfast 149’uncu sırada kendisine yer buldu.

Tel Aviv, en pahalı Ortadoğu şehri unvanını koruyor

Birleşik Arap Emirlikleri ekonomiyi çeşitlendirmeye devam ederek petrol endüstrisinin GSYİH üzerindeki etkisini azalttı. Hem Dubai hem de Abu Dabi'de devam eden bu süreç nedeniyle negatif fiyat hareketi oldu. Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri gibi Suudi Arabistan da petrol ihracatının etkisini sınırlamaya ve daha çeşitlendirilmiş bir ekonomik modele geçmeye çalışıyor. Fiyatlar son altı aydır istikrarını korudu; ancak yaklaşan katma değer vergisi artışıyla birlikte fiyatların değişiklik göstermesi bekleniyor. Listede önceki yıla göre üç basamak yükselerek 12’nci sırada yer alan Tel Aviv, Ortadoğu’nun en pahalı şehir unvanını korudu. Dubai 23’üncü, Riyad 31’inci ve Abu Dabi 39’uncu basamakta yer aldı. Bölgede 40 sıra yükselerek 126’ıncı sırada kendisine yer bulan Kahire ise en ucuz şehir olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 11’inci sırada yer alarak dünyanın en pahalı ilk 10 şehri arasından kurtulan N’Djamena, bu yıl ise 15’inci sırada yer alarak Afrika’nın en pahalı şehri oldu. 209’uncu sırada yer alan Tunus’un Tunus şehri ise bir kez daha bölgenin ve dünyanın en ucuz şehri oldu.

Dünyanın en pahalı 10 şehrinin 6’sı Asya’dan

Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2020 sonuçlarına göre, ilk 10 şehirden 6’sı Asya kıtasının şehirlerinden oluştu. Birinci sırada yer alan Hong Kong, ABD doları karşısında ölçülen ve yerel olarak yaşama maliyetini artıran parasal hareketler nedeniyle hem Asya'da hem de dünya çapında mobil çalışanlar için en pahalı şehir olarak yerini korudu. İlk 10’da yer alan diğer Asya ülkeleri ise; 2’inci Aşkabat, 3’üncü Tokyo, 5’inci Singapur, 7’inci Şangay ve 10’uncu Pekin oldu. 60’ıncı sıradaki Mumbai, Hindistan’ın en pahalı şehriyken, 185’inci Kalküta ise Hindistan’ın en ucuz şehri oldu.

Avustralya şehirleri, yerel para biriminin ABD dolarına karşı değerini kaybetmesi nedeniyle sıralamada düşüş gösterdi. Avustralya’nın en pahalı şehri Sidney, 16 sıra birden düşerek 66’ıncı sırada yer aldı