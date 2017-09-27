Dünyanın en pahalı savunmacısı 9 ay sahalardan uzak kalabilir!

Manchester City'nin Premier Lig'de Crystal Palace'ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Mendy, 9 ay sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Times'ın haberine göre yaz transfer döneminde Monaco'dan Manchester City'e 57.5 milyon Euro bonservisle geçerek 'dünyanın en pahalı savunma oyuncusu' unvanını elinde bulunduran Fransız stoper, sahalardan 9 ay uzak kalabilir.

Manchester City'nin Premier Lig'de Crystal Palace'ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 29. dakikasında sakatlanarak yerini Danilo'ya bırakan Mendy'nin, 'sol çapraz bağlarının koptuğu şüphesi' ile sahalardan uzunca bir süre uzak kalması ihtimalinin olduğu belirtildi.