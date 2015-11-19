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Ekonomi

Dünyanın en pahalı pasaportu Türkiye'de

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları pasaport almak için 251 dolar ödemek zorunda kalıyor

19 Kasım 2015 21:57

Dünyanın en pahalı pasaportu 251 dolarlık bedelle Türkiye'de. Asgari ücretle çalışan bir kişinin 10 yıllık pasaport alabilmesi için 95 saat çalışması gerekiyor.

Dünyanın en pahalı pasaportu 251 dolarlık bedelle Türkiye'de. Veri analizi şirketi Statista, Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir kişinin 10 yıllık pasaport alabilmesi için 95 saat çalışması gerektiğini de belirtiyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre; 1 Şubat 2015 kurları üzerinden dolara çevrilerek hesaplanan pasaport bedelleri sıralamasında, ikinci sırada 206 dolarla Avustralya, üçüncülükte ise 159 dolarla İsviçre yer alıyor.

Pasaport alabilmek için asgari ücretlilerin en çok çalışması gereken ülke ise 266 saat süreyle Meksika. 8 saatlik mesai süreleri üzerinden hesaplandığında, Meksika'daki bir asgari ücretli, pasaport parasını ancak 33 günde toplayabiliyor. Meksika'daki pasaport ücreti ise 155 dolar.

Türkiye'de pasaport defterinin bedeli 82,50 TL. Ancak pasaportun geçerlilik süresi uzadıkça, bedeli de artıyor. 10 yıllık bir pasaportun bedeli defter bedeliyle birlikte 587,50 TL'ye ulaşıyor.

Statista'nın baz aldığı 1 Şubat tarihinde Dolar/TL kurunun 2,40'larda olması, pasaport ücretinin de yüksek çıkmasına neden oldu.

Perşembe günü kapanışında ise Dolar/TL kuru 2,84 seviyesindeydi. Eğer hesaplama o kur üzerinden yapılmış olsaydı Türkiye'deki pasaport bedeli, ikinci sıradaki Avustralya gibi 206 dolar olacaktı.

 

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