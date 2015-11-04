Pasaport, motorlu taşıtlar ve ehliyete zam mı geliyor?

Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa, motorlu taşıtlar, damga, çevre ve temizlik vergileri ve pasaport, ehliyet harçlarıyla trafik cezaları Ekim ayı Üretici Fiyatları Endeksi’ne göre belirlenecek. Buna göre; en düşük motorlu taşıtlar vergisi 33 lira artarak 624 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 8.5 lira artışla 163 liraya, ehliyet harcı ise B sınıfı için 21 lira artarak 402 liraya yükselecek.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Ekim ayı enflasyonu önümüzdeki yılın vergi ve harç tutarı artış oranlarını da belirledi. Yasalara göre, Ekim ayı itibariyle Üretici Fiyatları Endeksi'nin 12 aylık ortalaması, yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Bu rakam, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 5,58 oldu. Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa, motorlu taşıtlar, damga, çevre ve temizlik vergileri ve pasaport, ehliyet harçlarıyla trafik cezaları önümüzdeki yıl bu oranda artacak.

En düşük taşıt vergisi 624 lira

Buna göre, en düşük motorlu taşıtlar vergisi 33 lira artarak 624 lira olacak. 1-3 yaş grubundaki 1300 santimetreküpe kadar motor silindir hacmi olan otomobillerin 591 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 624 lira olacak. Motor silindir hacmi 1301 ile 1600 arasındaki otomobillerin vergisi de 946 liradan 999 liraya yükselecek. 4 bin motorun üstündeki arazi araçlarının vergisi, bin 200 lira artışla 22 bin 717 lira olacak.

1 yıllık pasaport harcı 163 lira

1 yıllık pasaport harcı, 8.5 lira artışla 163 lira olacak. Ehliyet harcı ise B sınıfı için 21 lira artarak 402 liraya yükselecek. 2016'da çevre temizlik vergisi ise, yeniden değerleme oranının yarısı kadar yani yüzde 2,8 oranında artırılacak. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası, 10.5 lira artışla 199.5 lira olacak. Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında 844 lira ceza uygulanacak. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası, bin 59 lira olacak. Emniyet kemeri takmayanlara ise, 93 lira ceza kesilecek.