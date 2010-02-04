Dünyanın en pahalı otomobilleri

T24- İş, ticaret, finans dünyasının bir numaralı dergisi Forbes, 2010 yılının en pahalı arabalarının listesini yayınladı.







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Araba kullanmak bazen en pahalı zevkler arasına girebilirken, bu keyfi en üst düzeyde yaşamak için milyon doları aşan miktarların gözden çıkarılması gerekiyor.

Her biri servet değerinde olan dünyanın en pahalı arabaları listesinde başı İsveçce'de üç beyaz anlamına gelen Koenigsegg Trevita çekti.

Dünyada yalnızca üç adet üretilecek Koenigsegg Trevita'nın fiyatı tam 2.21 milyon dolar. İste dünyanın en pahalı arabalarının listesi:





Koenigsegg Trevita





Fiyatı: $2.21 milyon dolar.

Trevita, yeni elmas rengi karbon fiber gövdesiyle, bir otomobilden beklenen tüm özellikleri kullanıcılarına sağlıyor. Araç, hidrolik kaldırma sistemi, karbon fiber frenler, 4.7-litrelik çift kompresörlü 1018 beygir gücünde V8 motora sahip. çift katlı spoyler ve Inconell egzoz sistemi gibi küçük detaylarla birlikte, elmastan esinlenilmiş benzersiz karbon fiber dokuma gövdesiyle ondan ayrılıyor. Gövdesindeki karbon fiberin lifleri elmasla kaplanmış olması aracı güneş altında bir arada parlayan milyonlarca elmas gibi gösteriyor. Firma bu işleme tekniğine Koenigsegg Parıldayan Elmas Dokuma adını veriyor.





Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport





Fiyatı: 2 milyon dolar

Öne çıkan özellikleri: Karbon fiber panellere, yukarı doğru açılan kapılara ve iki tane tavan penceresine sahip. Yakınlardaki araçları gösteren bir kamerası, W16 model motoru.







Pagani Zonda Cinque Roadster





Fiyatı: 1.8 milyon dolar



Öne çıkan özellikleri: Bu araç, Pagani Cinque Coupe'un yeni üstü açılabilir versiyonu. Mercedes-Benz'in AMG model, 678 beygir gücü motoruna sahip olan otomobil, saatte 350 km hıza çıkabiliyor. Yalnızca 5 adet üretilecek.







Lamborghini Reventón Roadster





Fiyatı: 1.56 milyon dolar



Öne çıkan özellikleri: V21 model, 650 beygir gücü motoru var ve saatte 340 km hıza çıkabiliyor. Aracın içinde karbon fiber malzemeler kullanıldı. Gösterge panelinde aracın ne zaman hızını yükseltip, azaltacağını gösteren ayrı bir bölüm de bulunuyor.





Lamborghini Reventón





Fiyatı: 1.42 milyon dolar

Öne çıkan özellikleri: Reventón ismini, 1940'lı yıllarda bütün matadorları yere sermeyi başaran bir boğadan alıyor ve bu araçta bir Lamborghini'de olması gereken bütün özellikleri bulabiliyorsunuz. Alüminyum yakıt tanka sahip olan aracın tekerlerinin üzerinde de alüminyum jantlar bulunuyor.





Maybach Landaulet





Fiyatı: 1.4 milyon dolar

Öne çıkan özellikleri: Saatte 250 km hıza çıkabilen, 604 beygir gücüne sahip bir motoru olan bu aracın V12 model ikiz turbo motoru bulunuyor. Şoför bölümünün ayrı olduğu aracın arka kısmının tavanında açılabilir bir pencere bulunuyor. Aracın içindeki bütün koltuklarda beyaz deri kullanılıyor.



Koenigsegg CCXR





Fiyatı: 1.1 milyon dolar



Öne çıkan özellikleri: CCX'in karbon seramik frenleri, hidrolik kaldırma sistemi, bir navigasyon sistemi ve aracın yakın mesafesinde yer alan otomobilleri gösteren bir kamerası var. CD ve DVD, uydu radyo, ısı kontrolü, deri halı halılar, araç üstü depolama çantası ve araba örtüsü ise bütün Koenigsegg modellerinde olduğu gibi CCX'de de var. Bunlarla birlikte, CCX?in V8 model motoru, saatte 394 km hıza çıkabiliyor.





Koenigsegg CCX





Fiyatı: 1.1 milyon dolar



Öne çıkan özellikleri: CCX'in karbon seramik frenleri, hidrolik kaldırma sistemi, bir navigasyon sistemi ve aracın yakın mesafesinde yer alan otomobilleri gösteren bir kamerası var. CD ve DVD, uydu radyo, ısı kontrolü, deri halı halılar, araç üstü depolama çantası ve araba örtüsü ise bütün Koenigsegg modellerinde olduğu gibi CCX'de de var. Bunlarla birlikte, CCX?in V8 model motoru, saatte 394 km hıza çıkabiliyor.





Leblanc Mirabeau





Fiyatı: 765 bin dolar

Öne çıkan özellikleri: İlk başta bir yarış arabası olarak üretilen araç, daha sonra şehir içi trafiğine uygun hale getirildi. Aracın 4.7 litrelik, V8 model 700 beygirgücü motoru sayesinde saatte 370 km hıza çıkabiliyor. İstenirse, 73 bin dolar karşılığında yarı otomatik vites seçeneği de sunuluyor.





SSC Ultimate Aero





Fiyatı: 740 bin dolar

Öne çıkan özellikleri: ABD'li şirket Shelby Super Cars tarafından üretilen Ultimate Aero, sahip olduğu 1,287 beygirgücü motoruyla, 2008 yılında dünyanın en hızlı otomobili unvanı kazandı. Ultimate Aero'nun en yeni modeli saatte hızı yaklaşık 434 km'yi bulabiliyor. Aracın gösterge panelinden dijital ısı kontrolü yapılabiliyor ve lastik basıncı ayarlanabiliyor.

