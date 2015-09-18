Dünyanın en pahalı kentleri Zürih ve Cenevre



UBS'in yaptığı, Zürih ve Cenevre'nin başı çektiği pahalı metropoller sıralamasında New York üçüncü, Londra altıncı, Tokyo ise sekizinci sırada yer aldı. Almanya'nın Frankfurt, Münih ve Berlin kentleri ise 30, 31 ve 38'inci sırada. İstanbul ise listede 35'inci sırada bulunuyor.

Araştırmada çalışanların eline geçen net saat ücreti baz alındı. Çünkü ürün ya da hizmet satın almada en çok saat ücreti rol oynuyor. Araştırma için 122 ürün ve hizmet belirlendi ve bunlar ilgili ülkelerdeki maaşlarla karşılaştırıldı. Buna göre örneğin Zürih ve Cenevre'de bir çalışanın bir adet Big Mac hamburger satın alabilmek için 11 dakika çalışması yeterli. Buna karşın Kenya'nın başkenti Nairobi'de Big Mac satın almak isteyen bir kişinin 3 saat çalışması gerekiyor.

Zürih'te bir çalışan 16 GB kapasiteye sahip iphone 6'yı satın almak için 20 saat 6 dakika çalışmak zorunda. Aynı ürün için Münih'teki bir kişinin 40 saat 9 dakika, Berlin'deki bir kişininse 43 saat 3 dakika çalışması gerekiyor. Nairobi'de yaşayan bir kişi ise iphone 6 için tam 468 saat çalışmak zorunda.