Dünyanın en pahalı kahvesinin sırrı

Dünyanın en pahalı kahvesini, minik bir misk kedisinin tatlandırdığını söylesek. Ne dersiniz?



Dünyanın en pahalı kahvesi olarak da bilinen 'Kopi Luwak'ın 100 gramı yaklaşık 75 dolar. Kahvenin bu kadar pahalı olmasındaki neden şaşırtıyor. Sumatra ormanlarında yetişen Kopi Luwak kahvesinin bu denli pahalı olmasının sebebi tabii ki eşsiz, taklit edilmesi mümkün olmayan tadı.



Ve şimdi bu eşsiz tadın sırrı keşfedildi; daha doğrusu hep bir söylenti olduğu düşünülen gerçek kanıtlandı.



Bu kahvenin fincana girene kadar geçirdiği evreler çok önemli. Dünyanın en pahalı kahvesi, Endonezya'daki adalarda yaşayan ve bir tür misk kedisi olan 'Paradoxurus'un yediği kahve çekirdeklerinin daha sonra dışkısından toplanmasıyla elde ediliyor.



Kahve üreticileri tarafından beslenen Paradoxurus adlı etobur memeli, kahve ağaçlarındaki en kaliteli çekirdekleri yiyor. Çekirdekler hayvanın midesinde bir tür fermantasyona uğruyor, ancak erimiyor. Dışkı yoluyla atılan çekirdekler üreticiler tarafından toplanarak satılıyor.



Uzmanlar, kahvenin kalitesini artıran önemli faktörün Paradoxurus'un midesindeki enzimler olduğunu belirtiyorlar. Endonezya adalarında yaşayan bir tür misk kedisinin dışkısından elde edilen dünyanın en pahalı kahvesi, Londra'daki bir kahvehanede fincanı 50 sterlinden (125 YTL) satılıyormuş. Kahve astronomik fiyatına karşın büyük ilgi görüyor.



