Dünyanın en pahalı fotoğrafı

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Christie's müzayede şirketinin New York'ta düzenlediği açık artırmada satılan 'Rhein II' adlı fotoğrafın, bugüne dek en pahalıya satılan fotoğraf olduğu belirtildi.Cindy Sherman'ın mayıs ayında 3,8 milyon dolara alıcı bulan 'Adsız' fotoğrafı, en yüksek fiyatlı fotoğraf rekorunu elinde bulunduruyordu.Gursky'nin satılan fotoğrafının dahil olduğu, Ren Nehri'nin panoramik görüntülerinden oluşan serisi 6 fotoğraftan oluşuyor. Serinin 4 fotoğrafı, önemli müzelerde bulunuyor.