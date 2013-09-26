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Dünya

Dünyanın en pahalı elması 13 Kasım'da satılacak

Dünyanın en pahalı elmas yüzüğü İsviçre’nin Cenevre kentinde 13 Kasım’da satışa çıkarılacak

26 Eylül 2013 17:32

 

İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir müzayede evi dünyanın en pahalı elmas yüzüğünü satışa çıkardı. Açık artırma 13 Kasım’da yapılacak.

Cenevre'deki Sotheby's Müzayede Evi, ‘Pink Star' adı verilen ve 59,6 karatlık pembe renkteki elması taşıyan yüzüğe 49 milyon Euro değer biçti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, dünyanın şimdiye kadarki en pahalı elması unvanına sahip olan mücevher 13 Kasım'da açık artırmada satışa sunulacak.

Güney Afrika'da elmas üreticisi De Beers şirketinin madeninde 1999 yılında bulunan elmasın işlenmeden önce 132,5 karat olduğu belirtildi.

 

Dünyanın en büyük değerli taşlarından birisi

 

 ‘Steinmetz Diamonds' şirketi tarafından iki yıl boyunca üzerinde çalışılan elmasa oval bir şekil verildi ve parlatıldı.

İlk kez 2003 yılında kamuoyuna gösterilen elmas, dünyanın en büyük değerli taşlarından biri olarak gösteriliyor.

Sotheby's Müzayede Evi'nin mücevher bölümü sorumlusu David Bennett, “35 yıldır değerli taşlara değer biçme ayrıcalığına sahip biriyim ve tereddüt etmeden ‘Pink Star'ın anlamının çok büyük olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

 

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