Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili Aspark Owl

Dünyanın en pahalı elektrikli arabası olarak literatüre geçen 2 bin beygir gücündeki Aspark Owl'dan sedece 50 adet üretileceği açıklandı.,

3,4 milyon dolarlık Aspark Owl, elektrikli spor otomobil dünyasının en gözde seçeneği haline geldi. Aspark Owl iki özelliğiyle dikkat çekiyor; bunlardan ilki, dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olması, diğeri ise dünyanın en hızlı hızlanan arabası olması.

100 kilometreye 1.72 saniyede çıkıyor

Owl 0’dan 100 km/s hıza sadece 1,72 saniyede ulaşabiliyor. Modelin sıfırdan 300 km/s hıza çıkması ise 10 saniye civarında sürüyor.

Yaklaşık 2 bin beygir (1.480 kW) güç ve 2 bin Nm tork üreten otomobilin teknik özellikleri çok çarpıcı. Tamamen performans odaklı üretilen nadir elektrikli otomobillerden biri olan elektrikli hiper otomobil, sınıfının en iyisi kabul ediliyor.



Karbon fiberden üretilen otomobilin toplam ağırlığı ise bin 900 kilogram. 64-kWh kapasitesindeki pili ise 44-kW şarj üstünden 80 dakikada doldurulabiliyor.