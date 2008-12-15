Dünyanın en pahalı çikolatası: 12 bin lira

Lübnan’da üretilen ve dünyaca ünlü İngiliz Harrods mağazasında satılan bir kutu çikolata 12 bin liraya satılıyor.



Lübnan’daki Patchi şirketi tarafından üretilen çikolataların her birinin özel süet kumaşa sarılı ve 24 ayar altın kaplama güllerle süslü olmasının fiyatı artıran en büyük etkenlerden olduğu belirtiliyor.



Patchi şirketinin satış ve pazarlama müdürü Vera Hassan, çikolatanın deri kutusunun Hindistan ve Çin’den gelen ipekle süslendiğini ifade ederek, kutunun içindeki ayraçların altın ve platinden olduğunu, 49 çikolatanın bulunduğu kutunun İngiltere’de 5 bin sterline satıldığını kaydetti.



Lübnan’da 1974 yılında üretime başlayan Patchi çikolata şirketi, dünyanın birçok ülkesinde bulunan satış mağazasıyla müşterilerine ulaşıyor. “Normal” Patchi çikolatalarının kilosu ise 50 ila 125 milyon liraya satılıyor.

