Dünyanın en pahalı cep telefonu

T24- Bir İngiliz tasararımcı tarafından üretilen ve 100 karattan oluşan iPhone 4 marka cep telefonu, yaklaşık 11 milyon 300 bin TL fiyatla dünyanın en pahalı telefonu oldu.



Dünyanın en pahalı ve gözalıcı telefonu geçtiğimiz günlerde Londra'da tanıtıldı.



İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan 38 yaşındaki mücevherci Stuart Huges, milyarder bir Avustralyalı işadamı için iPhone 4 marka cep telefonunu pırlantayla süsledi.



Toplamda 100 karatlık 500 adet pırlantanın kullanıldığı telefonun değeri ise 5 milyon sterlin, yani 11,3 milyon Türk Lirası.



Telefonda ana tuş için 2 adet değiştirilebilir büyük pırlanta bulunuyor. Biri 7,4 karatlık pembe pırlantadan oluşuyor. 6 milyon dolarlık bu iki pırlantalardan ikincisi ise 8 karat. Telefonun arka kapağı pembe altından hazırlanırken, Apple logosunun üzerine de 53 adet pırlanta konuldu.



Telefonu basına tanıtan Huges, "Muhteşem bir işe giriştim ve çıkan sonuçtan da memnunum. Telefon harika görünüyor." açıklamasını yaptı. Tasarımcının elinden çıkan telefonların ortalama değerleri ise 1800-22.000 sterlin arasında değişiyor.



