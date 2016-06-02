Dünyanın en pahalı ‘balığı’ Kapadokya’da

UNESCO tarafından yaşayan insani hazine olarak ilan edilen ve 2008'de ödül verilen çini sanatçısı merhum Sıtkı Olçar'ın kızı seramik sanatçısı Nida Olçar, Göreme kasabasında dünyanın en nadide ürünlerinin satışa çıkarıldığı sanat galerisinde 1 metre uzunluğundaki çini balığı 425 bin TL fiyat biçti.

Seramik sanatçısı Nida Olçar, galeride bulunan en küçük ürün olan tespihin 32 bin TL'ye satışa çıkarıldığını ve galerinin en büyük parçası olan çini balığın fiyatının ise 42 bin TL olduğunu söyledi. Olçar, "Çiniden çok küçük parçayı üretmek belli derecelerde pişirdiğimiz için gerçekten çok zor. Aynı şekilde büyük parçalarında tek parça olarak kırılmadan çıkması zaman alıyor. Yaklaşık bir metre çapında ki bu balığımız 100 adet üretildi. Fakat beş adet sağlam alabildik.

Bunun bir tanesi İstanbul Menkul Kıymetler Sanat galerisinde sergileniyor. Bir tanesi Hüseyin Birim isminde ki bir koleksiyoncuda bulunuyor. Altından yapılan bir balığımız vardı. Bu altından yapılan balığımız da Arap Kralında bulunuyor.