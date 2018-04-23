Dünyanın en özel uçakları Antalya'ya gelmeye başladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya\'da 25 Nisan Çarşamba günü başlayacak. 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması beklenen fuar kapsamında ilk uçaklar Antalya Havalimanı\'na inmeye başladı.

Türkiye\'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, 25-29 Nisan tarihlerinde Antalya Uluslararası Havalimanı\'nda gerçekleşecek. Organizasyonda, havacılık sektörüne yön veren 400 dev şirket, 100\'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle boy gösterecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek organizasyonda ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra, dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla yer alacak. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi köklü havacılık organizasyonlarının ardından sektörün Avrasya\'daki yeni sahnesi olacak Eurasia Airshow\'da İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımlarla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma yer alacak.

AIRBUS A350-1000 İLK KEZ TÜRKİYE\'YE GELİYOR

Eurasia Airshow\'a, özellikle Rusya\'dan yoğun katılım bekleniyor. Havacılığın global markalarını bir araya getirecek Eurasia Airshow\'da, 150 uçuş gösterisi gerçekleşecek ve dünyada sadece bir adet olan Qatar Airways\'e ait Airbus A350-1000 uçağı ilk kez Türkiye\'ye gelecek. Türkiye\'nin savunma silahları envanterine dahil edeceği S400 füzelerinin maketleri de ilk kez fuarda sergilenecek. Yerli üretim olan Hürkuş ve Atak gibi hava araçları da dünya havacılık sektörünün vitrinine çıkacak.

İLK UÇAKLAR GELDİ

Türkiye\'de ilk kez görücüye çıkacak pek çok hava aracı da Eurasia Airshow için Antalya\'ya gelmeye başladı. AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov uçakları, statik sergileme alanında yerlerini alan ilk uçaklar oldu. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri\'nin yakıt ikmal uçağı da limana inen uçaklar arasında bulunuyor. Son iki günü halka açık olacak fuarda Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak havacılık meraklılarıyla buluşacak.

ANTALYA EKONOMİSİNE 200 MİLYON LİRALIK KATKI

Eurasia Airshow CEO\'su Ferhat Yenibertiz, alanda gazetecilere açıklama yaptı. 66 ülkeden fuar katılımcısının Antalya\'ya geleceğini belirten Yenibertiz, \"73 uçak fuarda yer alacak. 400 bine yakın halktan katılım bekliyoruz. Havacılık CEO\'ları Antalya\'da bir araya gelecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 192 ülkeye davetiye gönderdi. Fuar birçok kişiye uçaklara dokunma fırsatı verecek. Türkiye gibi Avrasya bölgesi için de bir ilk olacak Eurasia Airshow, ticari ve askeri havacılık sektöründe gerçekleşecek anlaşmalar, potansiyel uçak alımları ve uçak siparişlerinin yanında binlerce yabancı ziyaretçinin oluşturacağı turizm potansiyeliyle birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturacak. Antalya ekonomisine 200 milyon liralık katkı sağlayacak Eurasia Airshow fuarı, Türk havacılık sanayisine de her yıl 100 milyon dolarlık ek sanayi oluşturacak. Fuar kapsamında 100\'ü aşkın ülkeden 500 bin ziyaretçi ağırlanacak\" diye konuştu.



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