Dünyanın en önemli zeytinyağı listesinde bir Türk markası var

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN en önemli zeytinyağı kataloğu olan Flos Olei’nin 2019 yılına ilişkin sızma zeytinyağı sıralaması belli oldu. Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 5 kıta ve 52 ülkeden 500 üreticinin, 779 adet sızma zeytinyağının değerlendirildiği organizasyonda Nova Vera Erken Hasat ürünü ile en iyiler arasına girmeye hak kazandı.

100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede en az 80 puan almayı başaran markaların sıralamaya girdiği listeye Türkiye’den yalnızca 5 zeytinyağı markası girdi. Nova Vera, Ayvalık’taki bahçelerinde yetişen \"Trilye\" çeşidinden işlediği erken hasat soğuk sıkım ürünü Erken Hasat ile Flos Olei kataloğunda yer aldı. Ülkemizde daha çok sofralık olarak bilinen Trilye çeşidinden işlenen Nova Vera zeytinyağı, yakın dönemde dünyada pek çok altın madalyanın da sahibi olmuştu. Şu ana dek 24 madalya ile uluslararası yarışmalarda en çok ödül alan Türk markası konumunda olan Nova Vera’nın ülkemizdeki ulusal yarışmalarla birlikte; New York, Los Angeles, Çin, Londra, Japonya, İsrail ve İtalya’da düzenlenen dünyanın prestijli yarışmalarından altın madalya ve büyük ödülleri bulunuyor.

SOFRALIK TRİLYE’DEN ALTIN MADALYALI ZEYTİNYAĞI ÇIKARDI

Nova Vera Kurucusu Bahar Alan, “Nova Vera olarak bizim bir iddiamız var. Türkiye’de yetişen tüm zeytinlerin doğru işlenmesi halinde çok iyi sonuç verebileceğine inandık. Sofralık zeytin çeşidi olarak bilinen Trilye de buna güzel bir örnek oldu. Biz bu inancımızda ne kadar haklı olduğumuzu, yurtdışında aldığımız onlarca altın madalyayla ortaya koyduk. Bu zeytinle ilk kez ödül alan marka biz olduk; Flos Olei’deki başarımız da bu inancımızın bir kez daha teyidi niteliğinde’’ dedi.

Kendilerine ait, toplam 600 dönümlük zeytin bahçelerinde organik tarım esaslarına uygun üretim yaptıklarını ve sadece kendi bahçelerinden, sadece erken hasat ve soğuk sıkım teknikleri kullanarak sağlık bileşenleri en yüksek zeytinyağını üretmek için çalıştıklarını belirten Bahar Alan, \"Biz Türk zeytin çeşitlerinden Ayvalık ve Memecik cinslerinin yanında Trilye zeytininin de uluslararası platformlarda bilinirliğini sağladık. Yeni çeşitler konusunda üniversite ve özel sektörden çeşitli iş birlikleri ile benzer çalışmaları sürdürüyoruz” diye konuştu.

AYVALIK BÖLGESİ’NE TESİS YATIRIMI

Marka ve tesis yatırımlarına devam ettiklerini belirten Bahar Alan, “Zeytinyağının başkenti Ayvalık’ta kurmakta olduğumuz yeni tesisimizi, 2018 ekim ayındaki yeni sezona yetiştirmeyi başardık. En gelişmiş teknoloji ile hayata geçirilen bu yatırımın; sadece Ayvalık ve Edremit Körfezi bölgesinde değil, tüm ülkemizde, zeytinin en yüksek kalitede işlendiği örnek bir tesis olmasını hedefliyoruz. Bu sayede özellikle Körfez bölgesinde daha nitelikli zeytinyağı üretimi yapılabilmesine de katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Zeytin ağaçlarının yetiştirilmesinden zeytinyağı elde edilmesine kadar geçen tüm süreçte, bölgenin ekolojik koşullarına uyumlu bir süreç yönetimi uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

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