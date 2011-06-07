Dünyanın en önemli 10 sanatçısı

T24- Newsweek'in sanat eleştirmeni Blake Gopnik, günümüzün en önemli 10 sanatçısını seçti. Geleceğin klasikleri çoğunlukla fotoğraf ve video çekiyor. Listenin bir numarası Gillian Wearing, sonuncusu ise Damien Hirst.

1- Gillian Wearing

Plastik bir yüz ifadesiyle çektiği kendi fotoğrafları, ‘portre’nin tanımını değiştirdi. Turner Ödüllü

Wearing, çağdaş İngiliz sanatının en önemli isimlerinden biri.









2-Christian Marclay

İsviçre kökenli bir Amerikalı. Marclay, güncel sanata müziği dahil eden kişi olarak tanınıyor. 56 yaşındaki sanatçı, bu yıl Venedik Bienali’nde kendisine Altın Aslan kazandıran 24 saatlik filmi ‘The Clock’la bir anda büyük ün kazandı.

3- Marjetica Potrc

Sanatın dünyayı değiştirebileceğine inananlardan, Slovenyalı sanatçı, mimari çözümlere ilgisiyle tanınıyor. Latin Amerika’nın kenar mahallelerine hijyenik tuvaletler kurmak gibi, büyük projeleriyle adını duyurdu.

4 - Artur Zmijewski

Sert fotoğrafları ve videolarıyla hayatın acı gerçeklerini en iyi anlatan sanatçılardan biri. Polonyalı Zmijevski, bir önceki Venedik Bienali dahil dünyanın bütün önemli fuar ve sergilerine katılmış bir isim.

5 - Tacita Dean

Hollywood filmlerinin pembe dünyasına panzehir olabilecek video ve fotoğraflar çeken İngiliz sanatçı Berlin’de yaşıyor.

6 - Sophie Calle

Fransızların en tanınmış güncel sanatçılarından biri. Erkek arkadaşının ayrılık mektubunu güçlü bir sanat eserine dönüştürmek gibi, kendisini merkezine koyduğu işleriyle tanınıyor.





7 - Francis Alys

Mexico City’de yaşayan, New York’ta pek meşhur, Belçikalı sanatçı. Dev bir kalıp buzu Mexico City sokaklarında sürüklediği videosu gibi bütün çalışmaları bize hayatta kalmak için harcadığımız çabayı hatırlatıyor.







8 - Jeff Wall

Fotoğraf sanatını değiştiren isimlerden biri. Tuhaf ve bazen saldırgan fotoğrafları tamamen kurgu ve birçoğu klasik ressamların görselliğini çağrıştıran bir etki yaratıyor.

9- Jeff Koons

Popüler kültürü, hatta kitch olanı sanatın içine katan Jeff Koons, dünyanın en zengin sanatçılarından biri. Sadece eski karısı Cicciolina’yı gösteren işleri bile, şimdiden müzelerin gözdesi.

10- Damien Hirst

90’larda ortaya çıkan ‘Yeni İngiliz Sanatı’nın lideri. Köpekbalıkları, koyunlar derken en son elmaslarla süslü bir kurukafayla dikkat çeken Hirst, çürümenin sanatçısı.