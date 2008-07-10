Dünyanın En Neşeli Orkestrası Antalya’da

Doğuş Grubu’nun sosyal sorumluluk platformu olan Doğuş Çocuk bünyesindeki “Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası”, 2008 konserlerine Antalya’dan başlıyor. Dünyaca ünlü çizgi film programı Symfollies ile çocuklara klasik müziğin de eğlenceli olabileceğini gösterecek bu konserler, 9 ve10 Şubat tarihlerinde Antalya Kültür Merkezi’nde start alıyor. Çocuklara klasik müziği çizgi film aracılığıyla sevdiren Symfollies’in, dev ekranlardan yansıtılarak konserlere ayrı bir renk katması planlanıyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın bu yıl vereceği konserler, bir çocuk senfoni orkestrasıyla Symfollies’in buluşması açısından dünyada bir ilk olarak da uluslararası platformlarda dikkat çekeceğe benziyor.



2006 senesinde kurulan ve Türkiye'deki birçok konservatuarın 10-16 yaş grubu öğrencilerinden oluşan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 2008 yılı konserlerine Antalya’dan başlıyor. Konserler öncesinde çocukların sosyal ve müzikal gelişimlerine dönük kampa da katılacağı turnede, ilk olarak 9 Şubat Cumartesi günü saat 18:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde sahne alacak olan DÇSO, 10 Şubat Pazar günü yine aynı sahnede bu kez saat 11:00’de sahneye çıkacak.



Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, bu yılki tüm konserlerinde, klasik müziğe ilgiyi artırabilmek ve çocukların müzik yoluyla gelişimine dönük katkılarını güçlendirebilmek için, dünya çocuklarına klasik müziği sevdiren Symfollies çizgi filmi ile işbirliğine gidiyor. Bu işbirliği ile DÇSO’nun yurt genelinde gerçekleştireceği Symfollies konserleri, bir çocuk senfoni orkestrasıyla bu özel çizgi filmin buluşması açısından dünyada bir ilk olacak.

