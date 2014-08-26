Dünyanın en nadir kuş türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Dünyanın en nadir kuş türü olarak bilinen Madagaskar ördeği, yeni sulak alan bulunmadığı takdirde yok olacak. Doğa savunucuları insanlar yüzünden Madagaskar ördeklerinin tek bir sulak alana sıkıştığını ve bu alanda da yeterli kadar beslenemediklerini belirtiyor.

Bird Conservation International dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Madagaskar ördeklerinin yüzde 96'sı iki üç haftalık olduklarında ölüyor. Araştırma ekibinin tahminlerine göre bu özel türden dünyada sadece 25 tane kaldı.

Ormanların tüketilmesi, balıkçılık ve tarım alanları gibi nedenlerden ötürü Madagaskar ördeklerinin yaşam alanı daraldı ve şu an için sadece Madagaskar’ın kuzey doğusundaki bir sulak alana sıkıştı. Yapılan çalışmalar sonucu ördeklerin iki üç haftalıkken ölmesinin nedeni ise açlık olarak belirlendi.

Madagaskar ördekleri sulak alanların derinliklerinden besleniyor. Derin su oyukları ise ördeklerin beslenmesini zorlaştırıyor. Uzmanlar yeni bir sulak alanın bulunması durumunda Madagaskar ördeklerinin yaşamlarını devam ettirebileceklerine dikkat çekiyor.

Araştırma ekibinin başı Dr Geoff Hilton, Madagaskar ördekleri için yeni bir göl belirlediklerini belirterek bölge halkıyla birlikte ördeklerin bu yeni bölgeye uyum sağlaması için çalışacaklarını söyledi.