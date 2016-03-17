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Yaşam
Deutsche Welle

En mutlu ülke Danimarka, Türkiye kaçıncı sırada?

Danimarkalılar en çok hava durumu nedeniyle endileşeniyor

17 Mart 2016 11:52

Dünya Mutluluk Raporu 2016’ya göre, dünyanın en mutlu ülkesi Danimarka olurken, Türkiye 78’inci sırada yer aldı. İlk 5 sırada Batı Avrupa ülkelerinin yer aldığı rapor, kişi başı gelir, sosyal yardım, yaşam beklentisi, seçim özgürlüğü, cömertlik ve yolsuzluk algısına göre hesaplandı.

Cezayir, Somali gibi ülkelerin gerisinde kalan Türkiye’de en büyük mutsuzluk kaynakları ise, kişisel hayatlarda seçim özgürlüğü, cömertlik ve yolsuzluk algısı oldu. Türkleri en mutlu eden konular ise, kişi başı düşen gelir ile sosyal yardımlar olarak verildi. 

 

Danimarkalıların en büyük derdi hava durumu

 

Associated Press haber ajansına konuşan 39 yaşındaki işçi Knud Christensen, ülkede insanların sadece hava durumu için endişelendiğini ifade ederken, “Yolsuzluk, doğal felaket ve büyük üzücü olaylar olmayan bir ülkede yaşadığımız için kendimizi güvende hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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