Dünyanın en küçük yeni yıl kartı

T24 - Hayatınızda böyle bir yılbaşı kartı görmediniz; zaten onu çıplak gözle görmek imkansız...Artık teknolojinin son modası her şeyi olabildiğince küçük yazmak gibi görünüyor. Periyodik cetveli insanın saç teline yazan bilimadamlarından sonra, Glasgow Üniversitesi'nden mühendisler dünyanın en küçük yılbaşı kartını yaptı.

Çıplak gözle görülemeyen yılbaşı kartının genişliği 200 mikro-metre, uzunluğu ise 290 mikro-metre. O kadar küçük ki, bir A5 kağıda yarım milyondan daha fazla sığdırabilirsiniz. Profesör David Cumming, olayın çok basit ve düz olduğunu, kartın tasarlanmasının oluşumundan daha uzun sürdüğünü söylüyor.

Bir posta puluna 8.267 tane sığabilen bu kartların üretime yalnızca yarım saatte tamamlanıyor. Bu yeni yılbaşı kartı fotoğrafta da görebildiğiniz gibi bir ağaçtan oluşuyor ve camın üzerine yazılıyor.





