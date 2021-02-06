"Dünyanın en küçük sürüngeni" tespit edildi: Ay çekirdeği büyüklüğünde bir bukalemun

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Bilim insanları ay çekirdeği büyüklüğünde bir bukalemun türü tespit ettiklerini ve bunun dünyanın en küçük sürüngeni olabileceğini belirtti. Türe Brookesia nana ve nano-bukalemun isimleri verildi.

Biri erkek biri dişi olmak üzere iki minyatür sürüngen, Madagaskar'ın kuzeyinde Alman ve Madagaskarlılardan oluşan bir keşif ekibi tarafından bulundu.

Erkek Brookesia nana'nın 13.5 mm büyüklüğünde olduğu belirtildi. Bavyera Eyaleti Zooloji Koleksiyonu, bunun onu bilinin yaklaşık 11 bin 500 sürüngen türü arasında en küçüğü yaptığını bildirdi.

Dişi nano-bukalemunun ise 29 mm ile erkekten çok daha uzun olduğu ifade edildi. Dünyanın farklı noktalarında yapılan çalışmalara rağmen henüz başka bono-bukalemun bulunamadı.

Hamburg'taki Doğal Tarih Merkezi'nden Oliver Hawlitschek, "Maalesef bono-bukalemunların habitatında birçok ağaç kesilmişti. Ancak şimdi bu bölge koruma altına alındı, yani bu tür varlığını sürdürecek" dedi.