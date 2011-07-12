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Yaşam

DÜNYANIN EN KÜÇÜK HALISI KONYA'DA DOKUNACAK TUZLUKÇU (A.A)

12 Temmuz 2011 15:53

-DÜNYANIN EN KÜÇÜK HALISI KONYA'DA DOKUNACAK TUZLUKÇU (A.A) - 12.07.2011 - Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince dokunacak 20x10 santimetre büyüklüğünde ''mendil'' halı, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday olacak.  Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Kamil Tunçez, tamamen ipek iplerle dokunacak halının 1,5 yılda tamamlanacağını belirtti. Santimetresinde 2 bin 500 düğüm olan halının dokunmaya başlandığını ifade eden Tunçez, ''Saç kılından ince iplere ilmek atılıyor dersek, abartmış olmayız'' dedi. Dünyanın en küçük halısını dokumak için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Tunçez, dokunan ipek halının Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi halinde ilçenin adının da tüm dünyaya duyurulacağını kaydetti.

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