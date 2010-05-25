Dünyanın en küçük elektronik anahtarı

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Tek bir silikon kristale eklenen transistörün ‘kuantum bilgisayar’a giden ilk adım olduğu söyleniyor. Böyle bir bilgisayar, hesaplamaları var olan cihazlardan milyonlarca kat daha büyük bir hızla yapabilecek. Araştırmanın yürütücüsü Michelle Simmons, teknolojinin kod kırma, finansal işlemler ve meteoroloji tahminleri gibi çok sayıda sayı kullanılarak yapılan olası senaryolar oluşturmada kullanılabileceğini açıkladı. Simmons, “Çözmesi, klasik bir bilgisayarla gezegenin ömründen bile daha uzun sürecek olan problemleri çözebileceksiniz. New South Wales Üniversitesi’nin Quantum Bilgisayar Teknolojisi Merkezi (CQCT) ve Wisconsin-Madison Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla üretilen transistör, özel bir mikroskop kullanılarak atomların manipüle edilmesiyle geliştirildi. Simmons teknolojinin ticari uygulamalarının beş senelik bir sürenin sonunda ortaya çıkabileceğini söyledi. Ekip şu anda ultra hızlı kuantum bilgisayar üzerinde çalışıyor.