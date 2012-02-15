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Çevre

Dünyanın en küçük bukalemunu bulundu

Bukelamunun vücudu 16 milimetre, kuyruğuyla birlikte en fazla 29 milimetre uzunluğa ulaşıyor.

15 Şubat 2012 13:51

 

Bilim insanları, Madagaskar'da dünyanın en küçük bukalemununu buldu.

Vücudu 16 milimetre olan bukalemun, kuyruğuyla birlikte en fazla 29 milimetre uzunluğa ulaşıyor.

Alman Braunschweig teknik üniversitesi zooloji enstitüsü bilim adamlarından Prof. Miguel Vences, türün soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, minik bukalemunların ormanda yaprakların altında yaşadığını ve minik böceklerle beslendiklerini söyledi.

Darmstadt eyalet müzesi yetkilisi Jörn Köhler de mini bukalemunların kahverengi olduğunu, büyükleri gibi deri rengini değiştirebilme yetisinin ise bulunmadığını kaydetti.

Keşifleri PLoS One dergisinde yayımlanan bilim adamları, cüce bukalemuna "Brookesia micra" ismini verdi.

 

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