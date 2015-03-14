Dünyanın en kötü milli takımı 7 yıl sonra maç kazandı

FIFA dünya sıralamasında son basamakta bulunan Bhutan, kendisinden 36 basamak yukarıda yer alan Sri Lanka'yı 1-0 yenerek, 2008'den sonra ilk kez galibiyete ulaştı.

2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden Bhutan, tarihi bir galibiyete imza attı. FIFA dünya sıralamasında 209'uncu ve son sırada yer alan, bir diğer deyişle resmi olarak dünyanın en kötü takımı Bhutan, tam 7 yıl sonra ilk kez Sri Lanka karşısında zafere ulaştı.



Bhutan'a, hasret kaldığı sevinci yaşatan ise 21 yaşındaki Tshering Dorji oldu. Genç futbolcu, maçın bitimine 6 dakika kala fileleri havalandırarak, takımını, dünya klasmanında kendilerinden 36 basamak yukarıda bulunan Sri Lanka'yı karşısında galibiyete taşıdı.



Bhutan bu galibiyete, öğrencilerden ve yarı zamanlı çalışan futbolculardan oluşan takımıyla ulaştı. Üstelik futbolcuların maaşları da alışılagelmiş ücretlerin yanından bile geçmiyor. Bhutan'da oyuncular ayda yaklaşık 150 dolar maaş alıyor.



2000 yılında FIFA dünya sıralamasında giren Bhutan, 2008'den bu yana 18 uluslararası karşılaşmaya çıktı. Toplam 3 galibiyeti bulunan Bhutan, son zaferini, 2008 Güney Asya Futbol Federasyonu Kupası'nda, Afganistan'ı 3-1 yendiği maçta elde etmişti.