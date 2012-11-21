Dünya'nın en kötü kokan çiçeği açtı

İsviçre'de bulunan Basel Üniversitesi'nin botanik bahçesinde dünyanın en kötü kokan çiceği olarak tanımlanan "ceset çiçeği" açtı.

2 metre uzunluğunda olan çiçek, 72 saat boyunca etrafında çürümüş et kokusuna benzeyen kokular yayacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ortalama ömrü 40 yıl olarak bilinen ceset çiçekleri bazen ömürleri boyunca hiç açmıyor. Bu nedenle açtığı anlar önemle takip ediliyor.

Anayurtları Endonezya'daki yağmur ormanları olan ceset çiçekleri, ormanların hızla ortadan kalkması nedeniyle yok olma tehdidi altında bulunuyor.