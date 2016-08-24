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BBC Türkçe

'Dünyanın en kötü hayvanat bahçesi' kapatıldı

Yardım kuruluşu Four Pawns'un 'dünyanın en kötü hayvanat bahçesi' ilan ettiği Han Yunus'taki 16 hayvan Ürdün, İsrail ve Güney Afrika'ya gönderildi

24 Ağustos 2016 19:40

Four Paws adlı uluslararası yardım kuruluşunun 'dünyanın en kötü hayvanat bahçesi' olarak nitelediği Gazze'deki Han Yunus hayvanat bahçesindeki beş maymun, iki devekuşu, iki geyik, iki şahin, iki kaplumbağa bir pelikan, bir kirpi ve bir kaplan başka ülkelere gönderildi.

Kurum, yaptığı açıklamada "Dünyanın en kötü hayvanat bahçesi tarih oldu" dedi.

Hayır kurumu için çalışan veterinerler aylardır hayvanları tedavi etmek ve beslemek için Gazze'ye gidiyordu.

AFP haber ajansının haberine göre, Gazze'nin son kaplanı Laziz (Arapça'da 'Sevimli') de diğer 15 hayvanla birlikte Han Yunus hayvanat bahçesinden taşınarak Erez'den geçirildi. Hayvanların çoğu İsrail sınırını aşıp Ürdün'e götürüldü ancak Laziz'in Güney Afrika'daki Lionsrock barınağına götürülmesi kararlaştırıldı.

Hayır kurumu, Han Yunus hayvanat bahçesinin finansal zorluklar nedeniyle hayvanlara yiyecek ve bakım sağlayamadıklarını söyledi.

Bu yüzden Four Paws hayvanat bahçesine yiyecek ve tıbbi yardımda bulunuyordu.

Hayvanlar Güney Amerika, Ürdün ve İsrail'deki hayvanat bahçelerine götürülürken kamyonların içine kafeslerle yerleştirildiler.

Four Paws gönüllüsü Laziz için, "Laziz kamyondaki kafesine girerken tereddüt bile etmedi. Hatta hayvanat bahçesindeki kafesinde davrandığından çok daha sakin davranıyordu" dedi.

Four Paws geçen yıl hayvanat bahçesinin ölen hayvanları mumyalatarak halkın görüşüne çıkarmasıyla "dünyanın en kötü hayvanat bahçesi" ilan edildiğini söyledi.

Han Yunus hayvanat bahçesi 2007'de açıldığında 100 hayvana ev sahipliği yapıyordu ancak sürekli devam eden savaş ve hayvanları görmeye kimsenin gelmemesi hayvanat bahçesini zor duruma soktu. Hayvanat bahçesinin sahipleri yiyecek sağlayamadılar ve bazı hayvanlar açlıktan öldü.

Hayvanat bahçesinin sahibi 26 yaşındaki Mohammad Oweida, "9 yıldır bu hayvanat bahçesinde çalışıyordum. Bu hayvanlara insanlara olduğumdan daha bağlıyım. Şimdi daha iyi yaşayabilmeleri için onlardan ayrılmak zorundayım. Bir parçamı bırakıyormuşum gibi hissediyorum" dedi.

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