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Yaşam

Dünyanın en korkunç yaratağı bulundu

İngiltere açıklarında tarih öncesi dönemde yaşamış bir yaratığa ait 2.4 metre uzunluğunda kafatası bulundu.

28 Ekim 2009 02:00

İngiltere açıklarında tarih öncesi dönemde yaşamış bir yaratığa ait 2.4 metre uzunluğunda kafatası bulundu. Bilim adamları deniz yaratığının türünün en büyüğü olduğunu söyledi.

İngiltere'de dev deniz yaratığına ait kafatası bulundu

Dorset kasabası sahili açıklarında bulunan fosil kafatasının, 150 milyon yıl önce dinozorlarla aynı dönemde yeryüzünde yaşamış olan ve okyanus altında dehşet saçan “pleziozor” isimli dev timsah türüne ait olduğu belirtildi.

Uzmanlar deniz yaratığının tam boyunun 16 metre, kilosunun da 12 ton olabileceği öngörüsünde bulunuyor. Bilim adamları, türünün en büyüğü olduğu tahmin edilen yaratığın kısa bir boyun, timsah başını andıran büyük bir kafa, güçlü bir çene ve keskin dişlere sahip olduğunu söyledi.

Dev yaratık üzerinde daha detaylı incelemeler yapıldıktan sonra Dorset kasabasındaki bir müzede sergilenecek.

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