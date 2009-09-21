Dünyanın en komik filmi: ŞABANOĞLU ŞABAN

Başrollerinde, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in oynadığı Türk filmi Şabanoğlu Şaban, dünyanın en komik filmi seçildi.



Dünyanın en büyük sinema filmleri veritabanı olarak kabul edilen 'imdb.com' tarafından "Tüm Zamanların En İyi 50 Komedi Filmi" listesinde birinciliğe oturdu. İzlerken kahkahalara boğulduğumuz efsane filmde, Ayşen Guruda, Adile Naşit gibi isimler de yer alıyordu.



Oylamada Charlie Chaplin ve Woody Allen gibi isimlerinde yer aldığı listede Kemal Sunal'ın bazı filmleri de listenin üst sıralarında yer aldı.



