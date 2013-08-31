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Yaşam

Dünyanın en kısa uçak seyahati 47 saniye

İskoçlar, aralarında 3 kiometreden daha az bir mesafe bulunan iki ada arasında gidip gelmek için deniz yoluyla seyahet etme zahmetine katlanmıyor

31 Ağustos 2013 10:18

İskoçya’nın kuzeyindeki Orkney Adaları arasında yapılan seyahat, dünyanın en kısa uçak yolculuğu olarak biliniyor. Aralarında 2.7 km bulunan Westray ve Papa Weestray adaları arasındaki uçuş, 1 dakika bile sürmüyor. 

Westray ve Papa Westray adaları arasında yapılan seferler, 47 saniyelik rekor süresiyle dünyanın en kısa uçak yolculuğu olarak biliniyor.

Longanair havayolu tarafından düzenlenen seferlerde, bilet fiyatı yolcu başına 30 dolar. Fiyata, uçakta verilen hizmetler dahil değil...

Normal şartlar altında uçuş yaklaşık 2 dakika sürüyor. Ancak ideal rüzgar ve hava koşullarıyla uçuş süresi 47 saniyeye iniyor.

Daily Mail’in haberine göre, iki ada arasında gidip gelen yolcuların yüzde 30’u, Orkney Adaları Konseyi’nin eğitim hizmetlerinde yer alan çalışanlar. Diğer yolcuları ise İskoç Ulusal Sağlık Hizmeti’nin personeli ve hastalar oluşturuyor. Papa Westray adasında sadece 70 kişi yaşasa da, adada 60 arkeolojik kazı alanı yer alıyor.

Loganair’in, 1960’lardan bu yana iki ada arasındaki uçuşu düzenlediği, 2011’de ise turistler için adanın turistik zenginliğinden yararlanmak için ek seferler eklediği belirtildi.

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