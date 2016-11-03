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Yaşam

Dünyanın en kısa uçak seferi başladı; sadece 8 dakika sürüyor

Söz konusu seferleri eleştiren bazı çevre kuruluşları, uçakların iniş ve kalkışlarda çok fazla yakıt harcadığına ve aşırı derecede gürültü yaptıklarına dikkati çekti

03 Kasım 2016 00:04

Seferleri düzenleyen Avusturyalı havayolu şirketi "People's Air Group" tarafından yapılan açıklamada, ilk kez İsviçre'nin St. Gallen/Altenrhein havaalanından Almanya'nın Friedrichshafen kentine gerçekleştirilen seferin 8 dakika sürdüğü bildirildi.

Bodensee Gölü sahilinde yer alan kentler arasındaki mesafenin hava yoluyla yaklaşık 20 kilometre olduğu ve seferlerin günde 2 kez düzenleneceği kaydedildi.

Söz konusu seferleri eleştiren bazı çevre kuruluşları, uçakların iniş ve kalkışlarda çok fazla yakıt harcadığına ve aşırı derecede gürültü yaptıklarına dikkati çekti.

 

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