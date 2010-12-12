Dünyanın en kısa kadınına uluslararası ilgi

T24 -

Kadirli'ye gelen üç kişilik televizyon ekibi, ilk olarak Kocaman'ın evinde, daha sonra da eğitim gördüğü Kadirli İlköğretim Okulunda çekim yaptı.Elif'in hayatını konu alan çalışmayla ilgili olarak açıklama yapan RTL Televizyonu muhabiri Ulla Vollmer, dünyanın en uzun ve en kısa insanının Türkiye'den çıkmasının çok ilgi çekici olduğunu ifade etti.Elif Kocaman, gördüğü ilgiden ve Türkiye'nin adını yurt dışında duyurmaktan mutlu olduğunu söyledi.Bu arada, televizyon ekibi, Kocaman'ı haberiyle kamuoyuna tanıtan AA Kadirli Yurt Muhabiri Menderes Özat ile de röportaj yaptı.