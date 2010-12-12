T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünyanın en kısa kadınına uluslararası ilgi

Alman RTL Televizyonu, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 22 yaşında, 7 kilo ağırlığındaki Elif Kocaman'ın hayatını konu alan çekimler yaptı.

12 Aralık 2010 02:00

T24 - Alman RTL Televizyonu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve 72.6 santimlik boy ile ''Dünyanın En Kısa Kadını'' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 22 yaşında, 7 kilo ağırlığındaki Elif Kocaman'ın hayatını konu alan çekimler yaptı.



Kadirli'ye gelen üç kişilik televizyon ekibi, ilk olarak Kocaman'ın evinde, daha sonra da eğitim gördüğü Kadirli İlköğretim Okulunda çekim yaptı. 


Elif'in hayatını konu alan çalışmayla ilgili olarak açıklama yapan RTL Televizyonu muhabiri Ulla Vollmer, dünyanın en uzun ve en kısa insanının Türkiye'den çıkmasının çok ilgi çekici olduğunu ifade etti.


Elif Kocaman, gördüğü ilgiden ve Türkiye'nin adını yurt dışında duyurmaktan mutlu olduğunu söyledi.


Bu arada, televizyon ekibi, Kocaman'ı haberiyle kamuoyuna tanıtan AA Kadirli Yurt Muhabiri Menderes Özat ile de röportaj yaptı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24