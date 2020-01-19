Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti: 67.08 santimetre

Guinness Rekorlar Kitabı'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar’ın 28 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar yaşamını yitirdi. Nepal’in Baglung bölgesinde 14 Ekim 1992’de doğan Magar’ın boyu 2010 yılında 18 yaşına geldiğinde Pohkara kentindeki Fewa Şehir Hastanesinde 67.08 santimetre olarak ölçülmüştü. 2011 yılında Guinnes Rekorlar Kitabına giren Magar, aynı yıl Nepal İyi Niyet Turizm Elçisi olarak görevlendirilmişti.