Dünyanın en kilolu kadını ameliyatla 100 kilo zayıfladı

500 kiloluk ağırlığıyla dünyanın en kilolu kadını olduğu tahmin edilen İman Ahmed Abdulati adlı Mısırlı kadın, Hindistan'ın Mumbai kentinde geçirdiği mide ameliyatıyla 100 kilo verdi.

Mumbai Saifee hastanesi yetkilileri, Abdulati'yi üç yıl içinde 100 kilonun altına düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ailesi 36 yaşındaki Abdulati'nin ameliyat için 25 yıl aradan sonra ilk kez evinden çıktığını söyledi.

Annesi ve kız kardeşi tarafından bakılan Abdulati, 11 yaşındayken kilosunun birden artması nedeniyle inme geçirmiş ve yatağa mahkum olmuş.

Doğumunda fil hastalığı teşhisi konan Abdulati'nin sağ kolu ve sağ bacağı tutmuyor.

Ancak ameliyatı gerçekleştiren cerrah Muffazal Lakdawala, BBC'ye daha önce Abdulati'nin kilolarının lenf ödeminden kaynaklandığına inandığını söylemişti.