Dünyanın en iyimser kadınları Türkiyeli

T24- Küresel bir kuruluş tarafından yapılan araştırmada, Hintli kadınların en stresli, Türk kadınlarının ise en iyimser kadınlar olduğu ortaya çıktı. Türkiye'den araştırmaya katılan kadınların yüzde 92'si kızlarının kendilerinden daha fazla imkanı olacağı düşüncesini taşıyor.

Küresel bilgi ve analiz firması Nielsen tarafından 21 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede 6500 kadın üzerinde yapılan araştırmada, Hintli kadınların yüzde 87'si çoğu zaman stresli olduklarını ve yüzde 82'si de rahatlamaya zaman bulamadıklarını söylediler.

Streslerine rağmen, Hintli kadınların yüzde 96'sı fazladan paraları olsa bunu giyime, yüzde 77'si sağlık ve güzellik ürünlerine, yüzde 44'ü de ev elektronik cihazlarına yatıracaklarını belirttiler.

Yüzde 74 ile Meksikalı kadınlar ikinci sırada gelirken, üçüncü sırayı yüzde 69 ile Rus kadınları aldı.

Gelişmiş ülkelerde de stresli kadınların oranı İspanya'da yüzde 66, Fransa'da yüzde 65 oldu. Amerikan kadınlarının yüzde 53'ü stresli olduklarını söylediler.

Genel olarak kadınların yaşadıkları yer neresi olursa olsun annelerinden daha çok imkana sahip olduklarını düşündüklerinin ortaya çıktığı araştırmaya göre, gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar, kızlarının kendilerinden daha fazla şansa, gelişmiş ülkelerdekiler ise kızlarının kendileriyle aynı imkanlara sahip olacaklarını düşünüyorlar.

Gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların yüzde 80'i kızlarının daha istikrarlı bir mali duruma ve yüzde 83'ü de daha fazla eğitim imkanına sahip olacağını ifade ederken, gelişmiş ülkelerdeki kadınların sadece yüzde 40'ı kızlarının daha istikrarlı bir mali duruma ve yüzde 54'ü de daha fazla eğitim şansına sahip olacaklarını düşünüyor.

Araştırmaya göre, en iyimser kadınların yaşadığı Türkiye'deki kadınların yüzde 92'si kızlarının kendilerinden daha fazla imkanı olacağı düşüncesini taşıyor. Türkiye'yi yüzde 89 ile Nijerya ve Malezya izliyor.

Şubat ve Nisan arasında Türkiye, Rusya, Güney Afrika, Nijerya, Çin, Tayland, Hindistan, Malezya, Meksika, Brezilya, ABD, Kanada, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İsveç, Japonya, Avustralya ve Güney Kore'de yapılan araştırmaya 6500 kadın katıldı.