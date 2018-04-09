Dünyanın en iyi teknik direktörleri açıklandı; Türkiye'den kim, kaçıncı sırada?

Dünya futbol sıralamalarını duyuran "Club World Ranking", dünyadaki teknik direktörlerin performanslarına göre hazırlanan listenin son güncellemesini 9 Nisan'da duyurdu.

En iyi teknik direktörler sıralamasında ilk 3'te bulunan teknik patronlar;

Zinedine Zidane (Real Madrid) Ernesto Valverde (Barcelona) Renato Gaúcho (Gremio)



Türkiye'den ilk 50'ye giren teknik direktör bulunmazken en iyi dereceyi 60. sırada bulunan Şenol Güneş elde etti. Güneş'i takip eden isim 76. sıraya yerleşen Abdullah Avcı oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 140. sırada yer alırken; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise kendini 301. sırada buldu.

En iyi teknik direktörlerin açıklandığı listenin tamamını görmek için tıklayın