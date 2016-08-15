‘Dünyanın en iyi şefi’ Olimpiyat Köyü’nden artanlarla yoksullara yemek hazırlıyor

Dünyanın en iyi restoranı seçilen İtalya'nın Modena kentindeki Osteria Francescana'nın sahibi Şef Massimo Bottura, Rio'daki 2016 Olimpiyatları'nda artan yiyeceklerden fakirler için yemek hazırlıyor.

Büyük bir mali kriz yaşayan Brezilya'da Olimpiyat Oyunları'nın yüksek maliyeti tartışma ve protestolara neden olmuştu.

Rio de Janeiro kentinde yapılan Olimpiyat Oyunları öncesinde gecekondu mahalleleri yıkılmış, yöneticiler ve organizatörler kentteki yoksulluğa duyarsız kalmakla suçlanmıştı.

Ancak Olimpik sporcuların kaldığı Olimpiyat Köyü'ne yemek servisi sağlayan bir grup şef, Rio de Janeiro'da açlık sınırında yaşayanlara destek olmak için bir girişim başlattı.

İtalyan Şef Massimo Bottura ile Brezilyalı David Hertz "RefettoRio" projesiyle, Olimpiyat Köyü'nden artan gıdalardan binlerce prosiyon yemek hazırlayarak gecekondularda yaşayan Brezilyalılara dağıtmayı amaçlıyor.

Modena'daki restoranı Osteria Francescana geçen Haziran ayında İngiliz "Restaurant" dergisi tarafından dünyanın en iyisi seçilen Şef Massimo Bottura, projeyle ilgili olarak Vatikan Radyosu'na konuştu.

Bottura, artan gıdalarla yoksulları doyurma fikrinin aklına Papa Francesco'yu dinlerken ve geçen yıl Milano'da yapılan "Gezegeni beslemek" temalı Expo fuarı dolayısıyla geldiğini anlattı.

Bottura, "Her şey Papa Francesco'nun ilk Angelus duasında "İyi pazarlar! Herkese iyi öğle yemekleri" dediğini duymamla başladı. Benim gibi hayatta her şeyi elde etmiş bir aşçı için basit ama bir o kadar da manalı sözcüklerdi" dedi.

Şef Bottura, Milano'da yapılan 2015 Expo fuarının teması olan "Gezegeni besleme ve israfa karşı mücadele etme" çağrısına da kulak vererek bu sosyal sorumluluk projesine giriştiğini söyledi.

"Dünyada 800 milyon kişi yetersiz beslenirken 1.4 milyar kişi ise aşırı kilolu" diyen Bottura, "İsrafla savaşmalıyız. Her yıl 1.3 milyar ton gıda israf ediliyor, bu sayı dünyadaki üretimin üçte biri ile dörtte biri arasına denk geliyor. 2016 yılında böyle bir şey kabul edilemez!" diye konuştu.

Tanınmış şeflerin bu açıdan örnek teşkil etmesi gerektiğini de savunan Bottura, "Büyükanne ve büyükbabalarımızın zihniyetine dönmeliyiz, ekmek kırıntılarını bile yeniden kullanmalıyız" diye ekledi.

Olimpiyatların hem gıda israfı sorununa dikkat çekmek hem de muhtaç durumdakilere yardım etmek için etkili bir araç olduğunu söyleyen İtalyan Şef, projeyi başka ülkelere de yaymayı amaçladığını da belirtti. Şef Bottura, Kanada ve ABD'de benzer projeler için izinler aldıklarını aktardı.