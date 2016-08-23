Dünyanın en iyi korunmuş yapısı İzmir'de çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan Metropolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, dünyanın en iyi korunmuş tuğla tonoz yapılarından biri ortaya çıkarıldı.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hamam-palaestra kompleksine ait bu yapının, 1900 yıllık bir geçmişe sahip olduğunun tahmin edildiği söylendi.

NTV'de yer alan habere göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi ve Metropolis Antik Kenti kazı başkanı Doç. Dr. Serdar Aybek, dünyanın en iyi korunmuş tuğla tonozlu servis koridorlarından biri olan bu mekanın tamamen ayakta olmasının arkeoloji bilimi adına büyük bir nimet olduğunu vurguladı.

Kentte yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Aybek, bugüne kadar yapılan kazılar sonunda Helenistik döneme ait tiyatro yapısı, meclis binası, sütunlu galeri ile Roma İmparatorluk döneminde inşa edilen iki hamam yapısı, mozaikli salon, avlulu villa, dükkanlar, sokaklar gibi antik kent dokusunu oluşturan yapılar ve mekanların bulunduğunu açıkladı.

Aybek, çalışmalarda ayrıca çoğunluğu Helenistik ve Roma dönemine ait olan seramik, sikke, cam, mimari parçalar, heykeller, kemik, fildişi ve maden eserlerden oluşan 10 binin üzerinde buluntunun da gün yüzüne çıkarıldığını söyleyerek, "Bundan sonraki çalışmaları da aynı iştah ve gayretle sürdürerek Metropolis Antik Kenti hakkındaki bilinmeyenleri keşfetmeye ve ülke turizmine kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.