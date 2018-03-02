Dünyanın en iyi kadın ve erkek snowboardcuları yarın Erciyes'te yarışacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)



ULUSLARARASI Kayak Federasyonu’nun düzenlediği Dünya Snowboard Kupası üst üste 3. kez yarın Erciyes Dağı\'nın Develikapı pistinde yapılacak. Şampiyonaya büyük kadınlar ve erkekler dallarında 18 ülkeden 85 sporcu katılacak. Yarışmaların finali saat 15.00\'de naklen yayınla 3 milyar kişi tarafından izlenecek.

FIS Dünya Snowboard Kupası\'na ev sahipliği yapan Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murad Cahit Cıngı, Erciyes Dağı\'ndaki kar kalınlığının ve kış koşullarının yanı sıra alt yapı hizmetleri konusundaki 200 milyon euroluk yatırımların, Türkiye\'ye ve dolayısıyla Erciyes\'e önemli avantaj sağladığını söyledi.

Cıngı, \'\'Şampiyonanın uluslararası kanallar sayesinde naklen yayınlanmasıyla birlikte yaklaşık 3 milyar kişi Erciyes\'i izleyecek.

2015 yılında Snowboard Avrupa Kupası, 2016 yılında da kış sporlarının en önemli faaliyetlerinden birisi olan Dünya Snowboard Kupası\'nın başarıyla düzenlenmesi, Türkiye\'ye önemli bir avantaj sağladı. Bu da 2\'nci ve 3\'üncü yarışmaların da ülkemizde yapılmasını sağladı. Yarışlar saat 13.00\'te başlarken, final müsabakaları ise saat 15.00\'te düzenlenecek. Kupa töreni de saat 16.00\'da yapılacak\'\' diye konuştu.