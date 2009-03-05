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Yaşam

Dünyanın en iyi giyinen erkeği

İngiltere veliaht prensi Charles, bir dergi tarafından "dünyanın en iyi giyinen erkeği" seçildi.

05 Mart 2009 02:00

İngiltere veliaht prensi Charles, bir dergi tarafından "dünyanın en iyi giyinen erkeği" seçildi.

Esquire dergisi, mart sayısında dünyada iyi giyinen erkekleri sıraladı. 60 yaşındaki prensin özel bir gardroba sahip olduğu ve her zaman gayet şık olduğu belirtilen sıralamada, yeni ABD Başkanı Barack Obama dördüncü sıraya yerleştirildi.

İsviçreli tenisçi Roger Federer'i sekizinci sıraya koyan dergi, Amerikalı rapçı Andre 3000'i 10'unculuğa layık gördü.

İngiltere Başbakanı Gordon Brown ise, en kötü giyinenler arasında gösterildi.

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