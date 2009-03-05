İngiltere veliaht prensi Charles, bir dergi tarafından "dünyanın en iyi giyinen erkeği" seçildi.



Esquire dergisi, mart sayısında dünyada iyi giyinen erkekleri sıraladı. 60 yaşındaki prensin özel bir gardroba sahip olduğu ve her zaman gayet şık olduğu belirtilen sıralamada, yeni ABD Başkanı Barack Obama dördüncü sıraya yerleştirildi.



İsviçreli tenisçi Roger Federer'i sekizinci sıraya koyan dergi, Amerikalı rapçı Andre 3000'i 10'unculuğa layık gördü.



İngiltere Başbakanı Gordon Brown ise, en kötü giyinenler arasında gösterildi.

