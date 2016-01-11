Spor
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 5. kez 'yılın futbolcusu' oldu
FIFA, yılın en iyi kadın futbolcusu olarak Carli Lloyd'u seçti
FIFA tarafından sezonun en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nin sahibi, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi oldu. Takım arkadaşı Neymar ve Cristiano Ronaldo'yle yarışan Messi, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında da bu ödüle layık görülmüştü.
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