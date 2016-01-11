Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 5. kez 'yılın futbolcusu' oldu

FIFA tarafından sezonun en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nin sahibi, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi oldu. Takım arkadaşı Neymar ve Cristiano Ronaldo'yle yarışan Messi, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında da bu ödüle layık görülmüştü.