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Kültür-Sanat

Dünyanın en iyi etkinliği İstanbul'da

Dünyanın en büyük dans etkinliği Sensation, unutulmayacak görsel şovuyla Türkiye’ye geliyor

26 Haziran 2012 19:46

 

2000 yılında Hollanda’da doğan ve şu an 4 kıtada 23 ülkede yılda sadece 1 kez düzenlenen, “Dünyanın En İyi Etkinliği” ödülünü 4 yıl art arda kazanan Sensation uzun bir bekleyişin ardından One Colony organizasyonuyla 13 Ekim 2012 Cumartesi günü ilk kez Türkiye’de!
 
Herkesin şovun bir parçası olması için katılımcılarında alt ve üst kıyafetlerini beyaz giyme zorunluluğu aranan Sensation, çok amaçlı kullanılmak üzere yapımı Mart 2012’de tamamlanan ve günümüze ait son teknolojileri barındıran İstanbul Ataköy Atletizm Arena’da düzenlenecek.
 
Bu yıldan itibaren her yıl değişecek olan şovları ve konsepti ile İstanbul’u her yıl sadece bir geceliğine ziyaret edecek Sensation’ın Türkiye’deki ilk konsepti Wicked Wonderland.
 
Dünyanın en iyi DJ’lerinin müzikleriyle gecenin bir parçası olacağı ve sahne, ışık, lazer, pyro, akrobatik şovlar ile unutulmaz anların yaşanacağı Sensation İstanbul’u kaçırmayın.
 

Beyaz giyinmek şart

 
Katılımcıların alt ve üst kıyafetlerini beyaz giyme zorunluluğu vardır. Ayakkabı ve diğer aksesuarlar için renk koşulu yoktur. Kıyafet kurallarına uymayanlar bilet iadesi yapılmaksızın, etkinlik için uygun görülmeyen katılımcılar ise girişte bilet iadesi yapılıp etkinlik alanına kabul edilmeyecektir. 
 

Sensation

 
İlki 2000 yılında Amsterdam’da gerçekleştirilen ve günümüzde farklı zamanlarda 4 kıtada 23 ülkede düzenlenen Sensation, dünyanın önde gelen etkinlik ve organizasyon şirketi ID&T’nin en seçkin ve en geniş katılımlı etkinliğidir. İlki Ajax futbol kulübünün stadı olan Amsterdan Arena’da gerçekleştirilen ve 20 bin civarında dans severin katıldığı etkinlik 2. yılında günümüzdeki formatını almıştır. ID&T’nin kurucusu Duncan Stutterheim’ın trafik kazasında kaybettiği kardeşi Miles anısına Sensation’a katılacak misafirlerden aynı Miles’ın cenaze törenine katılanlar gibi beyaz kıyafetler giymelerini rica etmesiyle global bir konsepte kavuşmuştur. Dünyanın en iyi etkinliği ödülünü 4 yıl art arda kazanmış olan Sensation, yüz binlerce katılımcıya gerçek anlamıyla küresel bir duygu yaşatmaktadır. 

ETİKETLER

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