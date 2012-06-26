Dünyanın en iyi etkinliği İstanbul'da

2000 yılında Hollanda’da doğan ve şu an 4 kıtada 23 ülkede yılda sadece 1 kez düzenlenen, “Dünyanın En İyi Etkinliği” ödülünü 4 yıl art arda kazanan Sensation uzun bir bekleyişin ardından One Colony organizasyonuyla 13 Ekim 2012 Cumartesi günü ilk kez Türkiye’de!

Herkesin şovun bir parçası olması için katılımcılarında alt ve üst kıyafetlerini beyaz giyme zorunluluğu aranan Sensation, çok amaçlı kullanılmak üzere yapımı Mart 2012’de tamamlanan ve günümüze ait son teknolojileri barındıran İstanbul Ataköy Atletizm Arena’da düzenlenecek.

Bu yıldan itibaren her yıl değişecek olan şovları ve konsepti ile İstanbul’u her yıl sadece bir geceliğine ziyaret edecek Sensation’ın Türkiye’deki ilk konsepti Wicked Wonderland.

Dünyanın en iyi DJ’lerinin müzikleriyle gecenin bir parçası olacağı ve sahne, ışık, lazer, pyro, akrobatik şovlar ile unutulmaz anların yaşanacağı Sensation İstanbul’u kaçırmayın.

Beyaz giyinmek şart

Katılımcıların alt ve üst kıyafetlerini beyaz giyme zorunluluğu vardır. Ayakkabı ve diğer aksesuarlar için renk koşulu yoktur. Kıyafet kurallarına uymayanlar bilet iadesi yapılmaksızın, etkinlik için uygun görülmeyen katılımcılar ise girişte bilet iadesi yapılıp etkinlik alanına kabul edilmeyecektir.