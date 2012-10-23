Dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisi kozlarını İstanbul'da paylaşacak

Teniste dünyanın kadınlardaki en iyi 8 sporcusu ile 4 çift ekibinin mücadele edeceği TEB-BNP Paribas WTA Championships (Sezon Sonu Turnuvası) bugün İstanbul’da başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek turnuvada, bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Victoria Azarenka, Wimbledon, ABD Açık ve Londra Olimpiyatları şampiyonu Serena Williams, Fransa Açık galibi Maria Sharapova, geçen yıl WTA Championships’te mutlu sona ulaşan Petra Kvitova ile birlikte Agniezska Radwanska, Angelique Kerber, Li Na ve Sara Errani raket sallayacak.

Çiftlerde ise geçen yıl İstanbul’da şampiyon olan Lisa Raymond-Liezel Huber’in yanı sıra Sara Errani-Roberta Vinci, Lucie Hradecka-Andrea Hlavackova ile Nadia Petrova-Maria Kirilenko yer alacak.

Tenisçiler teklerde ilk turda kırmızı ve beyaz olmak üzere dörderli iki grupta yer alacak. Kırmızı grupta Azarenka, Williams, Kerber ve Li Na, beyaz grupta ise Sharapova, Radwanska, Kvitova ve Errani bulunuyor.

Bugün başlayacak grup maçları cuma günü tamamlanacak.

Grupları ilk iki sırada bitiren oyuncular, cumartesi çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.

Turnuva, 28 Ekim Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.



İlk günün programı



İlk maç saat 17.00’de başlayacak: Agnieszka Radwanska-Petra Kvitova, Serena Williams-Angelique Kerber, Maria Sharapova-Sara Errani.



Toplam ödül 4.9 milyon dolar



4.9 milyon dolarlık ödül dağıtılacak. Yenilgisiz şampiyon 1 milyon 750 bin dolar, bir yenilgiyle şampiyon olan tenisçi 1 milyon 635 bin dolar kazanacak.



Bilet satışları sürüyor



Bilet satışı Biletix’ten devam ediyor. Turnuvanın hafta içi biletleri 20, 35 ve 50 liradan, hafta sonu biletleri ise 35, 55 ve 75 Türk lirasından satılıyor.