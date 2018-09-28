Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine sadece iki Türk üniversitesi girebildi

İngiliz eğitim değerlendirme kuruluşu THE (Times Higher Education) tarafından oluşturulan ‘2019 dünyanın en iyi üniversiteleri’ sıralamasında ilk 500’e Türkiye’den iki üniversite girebildi. 1258 okuldan oluşan listede toplamda 23 Türk üniversitesi yer aldı.

Sıralama öğretim-öğrenme ortamı (ağırlığı yüzde 30); araştırma hacim, gelir ve itibar (ağırlığı yüzde 30), atıflar: araştırmadaki etkinlik (ağırlığı yüzde 30 ağırlık) sanayi geliri: yenilikçilik (ağırlığı yüzde 2,5); uluslararası görünüm: personel, öğrenci ve araştırma (ağırlığı yüzde 7,5) başlıkları altında 13 kriter dikkate alınarak yapıldı. 14 milyondan fazla yayın dikkate alındı.

Pervinkaplan.com’da yer alan habere göre, sıralamada ilk sıra son iki yıldır olduğu gibi İngiltere’den Oxford Üniversitesi’nin, ikinci sıra yine İngiltere’den Cambridge Üniversitesi’nin oldu.

İlk 10’da yer alan üniversiteler Britanya ve ABD’de. İlk 10 içinde yedi ABD üniversitesi, üç İngiliz üniversitesi yer alıyor.

1258 üniversiteden oluşan sıralamaya bu yıl Türkiye’den toplam 23 üniversite girdi. Geçen yıl listede toplam 22 üniversite yer alırken ilk 500’de beş üniversite bulunuyordu.

Sabancı Üniversites bu yılki sıralamada 351-400 bandında yer aldı. Sabancı, Türkiye’den listeye giren 23 üniversite içinde ilk sıralamaya giren üniversite oldu. Geçen yıl 22 üniversite sıralamaya girmişti.

Geçen yıl Türkiye’den giren üniversiteler arasında Koç Üniversitesi ilk sıradaydı ama 301-350 bandından düşünce 351-400 bandında bu yıl da kalan Sabancı Üniversitesi ilk sıraya yükseldi.

Geçen yıl ayrıca Bilkent Üniversitesi ilk 400’de yer alırken, Atılım ve Boğaziçi üniversiteleri de ilk 500’de yer aldı.

Türk üniversitelerinin sıralamadaki yeri

351-400: Sabancı Üniversitesi

401–500: Koç Üniversitesi

501–600: Bilkent Üniversitesi

501–600:Boğaziçi Üniversitesi

501–600: Hacettepe Üniversiteleri

601-800: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

601-800: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

801-1000: Anadolu Üniversitesi

801-1000: Atılım Üniversitesi

801-1000: Erciyes Üniversitesi

801-1000: Gebze Teknik Üniversitesi

801-1000: İstanbul Üniversitesi

1001 + : Akdeniz Üniversitesi

1001 + : Ankara Üniversitesi

1001 + : Bahçeşehir Üniversitesi

1001 + : Çukurova Üniversitesi

1001 + : Dokuz Eylül Üniversitesi

1001 + : Gazi Üniversitesi

1001 + : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

1001 + : Marmara Üniversitesi

1001 + : Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1001 + : TOBB Üniversitesi

1001 + : Yeditepe Üniversitesi 1001 +

Dünya listesindeki ilk 20

1- Oxford Üniversitesi (İngiltere)

2- Cambridge Üniversitesi (İngiltere)

3- Stanford Üniversitesi (ABD)

4- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD)

5- California Teknoloji Enstitüsü (ABD)

6- Harvard Üniversitesi (ABD)

7- Princeton Üniversitesi (ABD)

8- Yale Üniversitesi (ABD)

9- Imperial College London (İngiltere)

10- Chicago Üniversitesi (ABD)

11- ETH Zurich (İsviçre)

12- Johns Hopkins Üniversitesi (ABD)

13- Pennsylvania Üniversitesi (ABD)

14- University College London (İngiltere)

15- Berkeley Üniversitesi/California (ABD)

16- Columbia Üniversitesi (ABD)

17- California Üniversitesi (ABD)

18- Duke Üniversitesi (ABD)

19- Cornell Üniversitesi (ABD)

20- Michigan Üniversitesi (ABD)