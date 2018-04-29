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BBC Türkçe

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 5 Türk üniversitesi

İngiltere’de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan "Times Higher Education (THE)" dergisinin, “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” listesinde Türkiye'den beş üniversite ilk 500'de yer aldı. 980 üniversitenin yer aldığı listenin zirvesinde, İngiltere’deki Oxford

29 Nisan 2018 20:30

"Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesinde

980 üniversitenin yer aldığı listenin zirvesinde İngiltere'deki Oxford Üniversitesi bulunuyor.

Türkiye'den ilk 300'e giren tek üniversite ise İstanbul'daki Koç Üniversitesi oldu.

Times Higher Education dergisi bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve istede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alıyor.

Sabancı ve Bilkent üniversiteleri ilk 400'de yer alırken, Atılım ve Boğaziçi üniversiteleri de ilk 500'de yer aldı.

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