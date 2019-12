-DÜNYANIN EN İYİ 50 RESTORANI LONDRA (A.A) - 19.04.2011 - Danimarka'daki Noma restoranı, İtalyan maden suyu firması S. Pellegrino tarafından dünyanın en iyi restoranı seçildi. İspanya, İtalya, İngiltere, ABD ve diğer ülkelerdeki rakiplerini geçerek birinci olan Noma restoranı, yıllık olarak verilen ödülü üst üste ikinci kez kazandı. S. Pellegrino'ya göre dünyanın en iyi 50 lokantası ve ülkeleri şöyle: /* 1. Noma, Danimarka 2. El Celler de Can Roca, İspanya 3. Mugaritz, İspanya 4. Osteria Francescana, İtalya 5. The Fat Duck, İngiltere 6. Alinea, ABD 7. D.O.M, Brezilya 8. Arzak, İspanya 9. Le Chateaubriand, Fransa 10. Per Se, ABD 11. Daniel, ABD 12. Les Creations de Narisawa, Japonya 13. L'Astrance, Fransa 14. L'Atelier de Joel Robuchon, Fransa 15. Hof van Cleve, Belçika 16. Pierre Gagnaire, Fransa 17. Oud Sluis, Hollanda 18. Le Bernardin, ABD 19. L'Arpege, Fransa 20. Nihonryori RyuGin, Japonya 21. Vendome, Almanya 22. Steirereck, Avusturya 23. Schloss Schauenstein, İsviçre 24. Eleven Madison Park, ABD 25. Aqua, Almanya 26. Quay, Avustralya 27. Iggy's, Singapur 28. Combal Zero, İtalya 29. Martin Berasategui, İspanya 30. Bras, Fransa 31. Biko, Meksika 32. Le Calandre, İtalya 33. Cracco, İtalya 34. The Ledbury, İngiltere 35. Chez Dominique, Finlandiya 36. Le Quartier Francais, Güney Afrika 37. Amber, Çin 38. Dal Pescatore, İtalya 39. Il Canto, İtalya 40. Momofuku Ssam Bar, ABD 41. St John, İngiltere 42. Astrid Y Gaston, Peru 43. Hibiscus, İngiltere 44. Maison Troisgros, Fransa 45. Alain Ducasse/Plaza Athenee, Fransa 46. De Librije, Hollanda 47. Restaurant de l'Hotel de Ville, İsviçre 48. Varvary, Rusya 49. Pujol, Meksika 50. Asador Etxebarri, İspanya */