Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden ikisi Samsun'da

Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/AYVACIK(Samsun), (DHA)- SAMSUN\'da görev yapan ve uluslararası bir vakıf tarafından 2014 yılında \'Dünyanın en iyi 50 öğretmeni\' arasında gösterilen ilk Türk öğretmen Dilek Livaneli ile aynı vakıf tarafından 2018 için en iyi 50 öğretmen arasında gösterilen Nurten Akkuş\'un görev yaptıkları okullar arasında 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Akkuş, \"Biz Dilek öğretmenimle adeta hem bir kader birliği hem de güç birliği yaptık\" dedi.

Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2014\'te düzenlenen \'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi\'nin seçtiği \'En iyi 50 öğretmen\' arasında yer alan ilk Türk öğretmen olan Samsun\'un Kumköy İlkokulu\'nun \'müdür yetkili\' sınıf öğretmeni Dilek Livaneli (36), aynı vakıf tarafından 2018 yılı için aynı başarıyı elde eden meslektaşı Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş’u (33) ziyaret etti. Öğrencileri ile birlikte Akkuş\'un görev yaptığı okula giden Livaneli, başarısı nedeniyle meslektaşını tebrik etti.

\"KADER BİRLİĞİ, GÜÇ BİRİLĞİ YAPTIK\"

Ayvacık ilçesinde görevli Akkuş, Türkiye\'nin dört bir tarafından katlamaların gelmeye devam ettiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Dilek öğretmenim ziyareti bizim için çok değerli ve ayrıca anlamlı. Dilek öğretmeninim görev yaptığı okul ile benim okulumun arasındaki mesafe sadece 15 kilometre. Dilek öğretmenimle adeta hem bir kader birliği hem de güç birliği yaptık. Yakın mesafelerde bulunmamız bizim için avantaj. Mutlaka ortak çalışmalarımız olacaktır. Bu çalışmalarımız artık Türkiye çapında örnek alınacak çalışmalar olmayacak global anlamda da farklı ülkelerinde örnek alabileceği çalışmalar haline gelecek. Birlikte çalışmalarımızı artırdıkça küresel boyutta daha fazla gücümüzü gösterme şansına sahip olacağız. Biz iki Türk öğretmen olarak dünyada gücümüzü daha fazla göstereceğiz sesimi daha fazla çıkaracağız. Amacımız hep en güzel başarımız insanların hayatına dokunmak ve onların hayatında iz bırakmak. Biz biliyoruz ki ülkemizde nice Dilek öğretmenler ve Nurten öğretmenler var. Çok zor şartlarda çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Biz hepsinin görünür olmasını istiyoruz. Biz seneye bu yarışmaya ülkemizden yapılan başvuru sayısında artış yaşanacağına inanıyoruz. onlara da bir motive olacaktır.\"

Çarşamba ilçesinde görev yapan Livaneli ise dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk ve ikinci Türk öğretmenlerin de Samsun\'dan çıkması çok büyük bir tesadüf ve ayrıca kent içinde gurur olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Bu yarışma \'Öğretmenlerin Nobel\'i dediğimiz çok prestijli bir yarışma. Nurten öğretmenimizin bu başarısı beni çok gururlandı. Türkiye\'de 1 milyona yakın öğretmen var. Günümüzde öğretmenin öğretmene desteği çok önemli. Biz bu dayanışma örneği ile bütün öğretmenlere örnek olmak istiyoruz. Bu yıl Mart ayında yapılacak ödül töreninde Nurten öğretmenimi sonuna kadar destekliyorum. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. 2014\'te aynı ödüle ben adaydım ve 4 yıldır hiç başka Türk öğretmen aday olmamıştı. 2018 için Nurten öğretmenim aday oldu bende çok büyük gurur ve heyecan duydum. Özellikle bu başarıyı elde eden iki öğretmenin de Samsun\'da görev yapması çok büyük bir tesadüfün yanı sıra iki okul arasında sadece 15 kilometre var. Birbirine 15 kilometre uzaklıktaki iki öğretmenin dünya çapındaki bu platformda yer alması hem şaşılacak aynı zamanda kentimiz için de büyük bir başarı. Hedefimiz Türk öğretmenin gücünü, profilini neler yapabileceğini dünyada göstermek\" diye konuştu.



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