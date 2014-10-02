'Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi' listesinde 6 üniversite Türkiye'den

İngiliz Times Higher Education (THE) ile Thomson Reuters, Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi 2014-2015 Sıralaması sonuçlarını açıkladı.

California Institute of Technology dördüncü kez ilk sırada yer aldı. Harvard University ikinci, University of Oxford üçüncü, Stanford University dördüncü oldu. Türkiye’den ise ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ ve Sabancı Üniversitesi dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer aldı. ODTÜ 85’inci sırada yer alarak ilk 100’e girdi. Boğaziçi Üniversitesi 139, İTÜ 165, Sabancı Üniversitesi 182’inci sırada yer aldı. Bilkent Üniversitesi 201-225, Koç Üniversitesi 301-350 aralığında bulunuyor.

Nuran Çakmakçı'nın Hürriyet'teki haberine göre, 2010’dan bu yana dünya üniversitelerinin sıralamasını yayınlayan THE değerlendirmesini beş ana başlık ve 13 alt başlıktan oluşan kriterlerle yapıyor. 28 ülkenin yer aldığı sıralamada yüzde 30 oranında eğitim, yüzde 30 bilimsel yayınlara yapılan atıflar, yüzde 30 araştırma, yüzde 7,5 uluslararası görünüm ve yüzde 2,5 sanayi gelirleri dikkate alınıyor. Bu kapsamda dünya üniversitelerinin aldığı skorlar raporlaştırılarak hazırlanan sıralama her yıl ekim ayında yayınlanıyor.

Mutlu olduk

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar: İlk sıralarda yer almak üniversitelere aktarılan fonlarla ilgili olabilir. Türkiye’den birkaç üniversitenin aynı dönemde listeye girmesinde, TÜBİTAK ve bakanlıkların araştırma puanlarının etkili olduğu söylenebilir. Eğitim ve genellikle araştırma işbirliğinde uluslararası tanınırlığımız giderek artıyor. İtibar sıralamasında üst üste ilk 100’de yer alan tek Türk üniversitesiyiz. THE sıralaması ise daha genel sıralama. Eğitim kalitesi, araştırma faaliyetlerinin hacmi ve etkisi gibi boyutlar da var. İlk defa bir Türk üniversitesi genel sıralamada ilk 100’e giriyor. Bir şekilde yaptığımız işlerin uluslararası çevrede takdirini görmek iyi bir şey ama aynı anda Türkiye’den ilk 200’e 4 üniversitenin girmesi, ilk 300-400 arasında iki üniversitenin olması bize büyük bir mutluluk ve cesaret veriyor. Çünkü Türkiye’nin uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve uygulama yapan çok sayıda üniversiteye ihtiyacı var. Ancak bu şekilde orta gelir kuşağından çıkmamız mümkün. Araştırmalar yapan, bilgi birikimini topluma ve sanayiye aktaran üniversitelerle bu iş olacak. Türkiye, bu listelerde 20 üniversite ile temsil edildiği gün toplumun refah düzeyinin de yukarı taşınacağını biliyoruz. Gelinen noktada tabii ki mutlu olduk.

Prestij kaynağı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu: Bu yılki THE sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk 150 üniversite arasına girmesi, üniversitemiz için olduğu kadar Türkiye için de büyük bir prestij kaynağı. Üniversitemiz, öğrencilerinin, mezunlarının ve öğretim üyelerinin dünyanın en güzel kampuslarından birinde geliştirip yeşerttikleri üniversite deneyimini ve toplumun entelektüel yaşamına yaptıkları katkıları hakkıyla değerlendirecek bir sıralama yöntemi bulunduğunu düşünmüyor. Özellikle bilimsel araştırma çıktılarını ağırlıkla değerlendiren THE sıralamasında ve birkaç hafta önce açıklanan QS sıralamasında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında, Türkiye adına öncü bir rol üstlenerek, yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bizimle birlikte ilk 200 arasına giren ve başarılı bir yükseliş sergileyen ODTÜ’yü candan tebrik ederim. İTÜ ve Sabancı Üniversitelerinin başarıları da gösteriyor ki Türkiye’deki üniversiteler yeterli kaynaklar sağlandığında rakiplerinden hiç aşağı kalır durumda değil. Teknoloji Transfer Ofisleri’nin kuruluşu, TÜBİTAK projeleri ve araştırmayı teşvik eden politikaların gelişerek, artışı kuşkusuz bu sonuçları olumlu yönde etkiliyor.

Eğitimciler taleplerine cevap istiyor

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: “Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde sular bir türlü durulmuyor. Eğitim çalışanları birçok talebine cevap istiyor” dedi. Koncuk, taleplerinin bir kısmının gündeme tekrar alınmasını isteyerek şunları söyledi: “MEB Yönetici Atama Sistemine geri dönmeli. Tüm mevzuat sil baştan ele alınmalı, en hızlı şekilde düzeltilmeli. İl içi özür ve isteğe bağlı il içi tayinlerde yaşanan sıkıntılar hâlâ düzeltilmedi. Bu konudaki talepler en kısa sürede hayata geçirilmeli. Öğrenim özrü konusunda MEB bir adım dahi atmadı. 40 bin öğretmen ataması yaraya merhem olmadı. Bir kısım öğretmen istese de rotasyon konusu, öğretmen camiasında ciddi endişeler yarattı. Bakanlık bu konuda endişeleri yok edecek bir yaklaşım sergilemek, öğretmenler ise, rotasyona dikkatle yaklaşmak zorunda. Akademik zam, açıklanmadan, muhatapları ile görüşülüp, tartışılmalı. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda, atama ve yer değiştirmeler için esaslı bir sistem oluşturmalı, yer değiştirmelerde keyfiliklere, kişisel inisiyatiflere fırsat verilmemeli. Sendika olarak, mali taleplerimizi kısıtlı tuttuğumuz, sadece bazılarını sıraladığımız problemlerin, dikkate alınması ve çözüm iradesinin ortaya konulmasını bekliyoruz.

Prof. Aydın OECD temsilcisi

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Yüksek Öğretim Programı Yönetim Kurulu’na Türkiye Kurumsal Temsilcisi olarak seçildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın üç yıl süreyle Türkiye temsilcisi olacağı OECD Yükseköğretim Programı’nda, profesyonelleri, karar vericileri ve araştırmacıları bir araya getirecek.