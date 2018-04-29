Dünyanın en iyi 10 üniversitesinde alabileceğiniz bedava dersler

Dünyanın en prestijli üniversitelerinde okumak çoğumuz için bir lüks. Ya ücretler çok yüksek, ya da bu okullara girmek için gereken kriterleri karşılamak zor.

Öğrenciler arasındaki rekabet düzeyi yüksek bu yarışta, başvuru süreçleri ile mülakatlar zorlu birer engel teşkil ediyor. Çok sayıda adayın başvurusu olumsuz sonuçlanıyor.

Bazı seçkin üniversite ve kurumlar ise bu duruma müdahale ediyor. Şimdi Oxford'dan Harvard'a birçok seçkin üniversite, internet üzerinden ücretsiz ders hizmeti veriyor.

İnternetinizin olması, Princeton Üniversitesi'nde biyoloji dersi alıp beynin nasıl işlediğini öğrenmeniz için yeterli.

İnternet üzerinden cüzdanınızdan beş kuruş para çıkmadan bazı dersleri alabileceğiniz en iyi 10 üniversiteyi derledik.

İngiltere'deki yüksek öğrenim kurumlarını derecelendiren Times Higher Education (THE) dergisinin 2017 için paylaştığı listede, Oxford Üniversitesi en iyi kurum seçildi.

Bu listenin başındaki okullar ABD ve İngiltere merkezli. Bu yüzden derslerin büyük bölümü İngilizce ve birçoğu altyazılı.

Oxford Üniversitesi'nin metin, video ve podcast (internetten dinlenen yayın) formatında sunduğu derslerden bazıları şunlar:

Times Higher Education'ın 2017 listesinde ikinci sırada yer alan Cambridge'in bedava online dersleri de oldukça çeşitli:

California Teknoloji Enstitüsü (California Institute of Technology), ABD'de 'Caltech' ismiyle anılıyor. Pasadena kentindeki özel kurum, bir bilim ve teknoloji merkezi.

Enstitü'nün internet sitesinde "bu eğitim programlarının amacı, gelecek nesillerin bilim insanlarına ve mühendislerine nasıl fark yaratabileceklerini öğretmek" ifadeleri yer alıyor.

Teknoloji eğitim platformlarından Coursera ve edX üzerinden paylaşıma açılan bedava derslerden bazıları şöyle:

Apple'ın kurucusu Steve Jobs 2011'de mezun olamadan ayrıldığı Stanford Üniversitesi'nde ünlü konuşmasını yaptığında, bu prestijli üniversite ününü daha da artırdı.

İşte internetten ulaşabileceğiniz derslerden bazıları:

ABD'nin Massachussett eyaletindeki Cambridge'de yer alan prestijli özel üniversite Massachussetts Institute of Technology (MIT), siyaset bilimlerinden sanata birçok alanda bedava dersleri internet sitesinden paylaşıyor.

ABD'de yine Cambridge şehrinde yer alan Harvard Üniversitesi'nden şu dersleri alabilirsiniz:

New Jersey eyaletindeki Princeton'da yer alan kurum, ABD'nin en eski dördüncü üniversitesi. Times sıralamasına göre de dünyanın en iyi yedinci yüksek öğretim kurumu.

İşte internetten verilen bazı dersleri:

Londra'daki üniversitenin bedava online derslerinin çoğu işletme üzerine:

En iyi yüksek öğretim kurumları arasında dokuzuncu sırada yer alan Chicago Üniversitesi'ndeki bedava online derslere birkaç örnek:

* Online derslerin isimlerine tıklayarak ilgili internet sitelerine ulaşabilirsiniz. Bu içeriklerin BBC'yle bir bağlantısı yoktur.