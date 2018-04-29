Büyük Okyanus'taki İngiltere'ye ait St. Helena adasına 285 milyon sterlin harcanarak yapılan havaalanına, açılmasından bir yıl sonra ilk kez bir ticari uçak indi. Tesis, "dünyanın en işe yaramaz havaalanı" olarak nitelendiriliyor.

St. Helena en yakın anakaraya yaklaşık 2000, en yakın adaya ise yaklaşık 1300 kilometre uzaklıkta.

Adaya genellikle, İngiltere Kraliyet Posta İdaresi'nin çalışan son gemilerinden biri olan RMS Saint Helena'yla beş gün süren bir yolculuğun ardından ulaşılıyor.

St. Helena'daki havaalanı resmen geçen yılın Haziran ayında açılmıştı. Ancak tehlikeli derecede şiddetle esen rüzgârlarda büyük jetler havaalanına inemiyor.

British Airways adına Comair tarafından işletilen uçak Boeing 737-800 tipi uçak da ancak üç denemenin ardından adaya inebildi. Uçakta 60 yolcu bulunuyordu.

4534 kişinin yaşadığı adadaki havaalanının maliyeti kişi başına 63 bin sterlin (290 bin TL).

İngiltere hükümeti adaya bir havalaanı yapılmasına 2005'te karar vermiş ancak uygun bir inşaat firması bulunamaması ve küresel mali kriz nedeniyle inşaat 2011'de başlayabilmişti.

Havaalanıyla ilgili geçen yıl hazırlanan bir resmi raporda, zorlu hava koşullarının hesaba katılmaması "affalatıcı" ifadesiyle eleştirilmişti.

St. Helena adasının tarihte ise önemli bir yeri var.

Ünlü Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart 1815'te teslim olduğu İngiltere tarafından St. Helena'ya gönderilmiş ve 1821'de adada ölmüştü.